La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEES) advierte de que los gasolineras "tienen muchas dudas" respecto al cobro de la rebaja de 20 céntimos en los carburantes. "Tenemos muchas dudas, no sabemos cuando ni como se va a cobrar ese dinero", ha asegurado a Efe el presidente de la CEES, Jorge de Benito, quien avanza que están cerradas "unas 100 o 150 gasolineras" en el país debido a estas dudas y problemas informáticos.



"Lo único que sabemos es el contenido del real decreto", ha apuntado el gasolinero, quien ha asegurado que el texto tiene "interpretaciones" y que trasladaron un escrito al Ministerio de Hacienda el miércoles, sin respuesta. Respecto al formulario que se ha habilitado en la web de Hacienda, De Benito ha denunciado que "si la gasolinera ha estado cerrada por obras" o si el establecimiento ha estado cerrado, "no habrá" ese anticipo.





"No sabemos si los vamos a recuperar o no"

En el caso de los distribuidores de carburante que son al mismo tiempo gasolinera, ha explicado que solo se permite cobrar por la distribución. "Necesitamos que nos lo expliquen", ha pedido De Benito y ha insistido en que "no pueden vender a pérdidas" y no se tiene el margen. "No tenemos 20 céntimos brutos de beneficio", ha señalado. "Estamos muy preocupados, cada vez que entra un coche de media le estamos dando entre 15 y 10 euros y 200 o 300 a un camión", ha señalado. "No sabemos si los vamos a recuperar o no", ha añadido.



De Benito ha estimado que en estos momentos hay cerradas entre 100 y 150 estaciones de servicio en España, por estas dudas sobre el cobro y por problemas informáticos debido al colapso en el sistema de pagos por la afluencia de usuarios este viernes."No tienes claro cómo es la norma, puedes estar diez días vendiendo gasolina y perdiendo dinero", ha añadido.