En el 80 % de los casos el abuso sexual no deja marcas visibles. Es uno de los datos de un estudio de la Fundación ANAR que asegura que en los últimos cinco años los abusos a menores han llegado al 20 %. No hay informes sobre cuántos de estos menores están dentro del sistema de protección de las Comunidades Autónomas.

Así describe Soui la manera en la que intentaban captarlas. Ella cuenta que no cayó en la trampa porque las drogas no le gustaban, pero algunas de sus amigas “no han acabado muy bien”.

El defensor del menor de Baleares, Josep Lluís Riera va más allá y asegura que “se da tanto en España como a nivel europeo. Eso no quiere decir que nos tengamos que conformar”.

El ejemplo más reciente ha ocurrido en Madrid. La policía detiene a 37 personas acusadas de pertenecer a una red que traficaba con droga y que explotaba sexualmente a diez chicas, cinco de ellas tuteladas. Uno de los medios para captarlas, según la investigación, era a través de “YouTube, Facebook o Instagram”. Para que no dejaran la red, primero las enganchaban a las drogas.

La historia de María

Primero la intentaron captar por las redes ofreciéndole un trabajo. María comenzó a chatear desde la casa de acogida en la que vivía pensando que podía ser un buen contacto para su futuro laboral. Con 16 años y una mochila en la que se incluían abusos en su casa, enseguida comprendió que no era lo que pensaba. “Empezó con las preguntas de ¿tú sabes lo que es un sugar daddy? Yo te puedo dar lo que quieras a cambio de que tú me des tu compañía”. Como ella se resistía el siguiente ofrecimiento fue “que si yo le presentaba amigas podíamos hacer un trato y a cambio me llevaba 60 euros de comisión”.

María, con ayuda de alguno de sus educadores lo denunció, pero confiesa que “seguimos a la espera de que alguien nos dé información si se llegó a descubrir o no a esta persona”.