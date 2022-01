Diez menores. Cada una con unas circunstancias vitales concretas, pero todas atrapadas por una red criminal que las engañaba, las drogaba y las prostituía para sacar beneficio económico; una de ellas fue "vendida" a un traficante por "una bolsa de cocaína" y otra fue retenida y violada en un local durante tres días. Ambas estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y sus declaraciones, junto con las de otros testigos protegios, ayudaron a la Policía a destapar ese entramado delictivo que operaba en zonas marginales de la capital.

El atestado policial, al que ha accedido RTVE, revela numerosos detalles sobre la llamada 'Operación Sana', que fue desmantelada a finales de noviembre de 2021 y que se saldó con la detención de 37 personas. En sus centenares de páginas aparece descrito el 'modus operandi' de la red y queda recogido también, a través de testimonios, el sufrimiento que padecieron durante meses algunas de esas menores.

Los mensajes en redes sociales muestran la vulnerabilidad de las niñas

Durante la investigación, se analizó el contenido de los mensajes enviados por esa misma joven en redes sociales y en una conversación le contaba a alguien (al parecer, un amigo) la situación que estaba viviendo.

"Me enamoré de un chaval ('Kalifa') al que mi padre me vendió por una bolsita de base y caballo. Seguí con él, necesitaba dinero, salía a la calle a buscarme la vida para que ese chaval estuviera bien conmigo. ¿Qué pasa? Que he acabado muy mal. Me iban a trasladar a un centro cerrado por lo que hacía y me llevaron al hospital. He perdido seis kilos y estoy en rehabilitación (...) Es un amigo de mi padre. Yo no sé, no elijo de quién enamorarme", escribió la chica.

Su "comprador", el Kalifa, se aprovechaba del enamoramiento de la joven cuando ella no quería acostarse con quien él ordenaba: "Me decía que si no lo hacía él se iba a ir y yo no le iba a volver a ver".

Pero este no era el único hombre que la explotó sexualmente. Un detenido conocido como "'Metralla' la obligó a prostituirse con tres amigos suyos: "Me traía a gente desconocida para que me acostara con ellos a cambio de dinero y él me daba la mitad. Me encerraban, no me dejaban salir". Tras esto, asegura: “Yo no era así, todo es cuando conocí a 'Kalifa' me cambió mi vida, él me enganchó en la droga y ahí ha empezado todo esto, yo no quería".

Ambos le enviaban a la menor numerosos mensajes por redes sociales, como también le ocurría al resto de chicas. Ellas estaban a sus órdenes las 24 horas; eran esclavas de diferentes hombres que podían escribirles en cualquier momento para ver dónde estaban y que, si hacía falta, les mandaban un taxi o un Uber para que las recogiera y pudieran cumplir con los encargos.

En otras ocasiones les reclamaban fotos, hablaban de traspasos de dinero o les enviaban mensajes de tipo sexual.

Todas esas conversaciones, que muestran la extrema vulnerabilidad de las niñas, también sirvieron a los agentes para identificar a los agresores y avanzar con el caso.