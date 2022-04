Se resistió hasta donde pudo para no ingresar en un centro de menores, porque no podía hacer “lo que le daba la gana”. El tiempo ha demostrado que fue lo mejor que le pudo pasar.

En España hay 16.755 centros de protección de menores de edad, el 82 % gestionados por entidades colaboradoras. (Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia, 2020. Ministerio de Derechos Sociales). En uno de ellos pasó varios años de su infancia Ina. Se inspiró en Marga, una de sus educadoras, para dibujar su futuro.

“En mi casa las cosas no estaban muy bien”. Es una frase que suelen decir y repetir la mayoría de las personas que han estado tuteladas. Después, algunas se atreven a contar algunos detalles de su infancia. Otras, como Ina Emilova, prefieren guardar solo para ellas esa parte de su vida privada.

Ina nació en Bulgaria. Llegó a España con 11 años y como “en mi casa no estaban las cosas en condiciones, se me acoge en un centro de menores”. Al principio, como le pasa a la mayoría de estos menores, rechazan estos lugares y se preguntan ¿Por qué tengo yo que estar aquí?

“Mi referente fue una educadora. Estuvo muy encima de mí para hacer lo correcto“

Ina tardó varios años, pero encontró una respuesta. “Mi referente fue una educadora. Estuvo muy encima de mí para hacer lo correcto. Me enseñó lo que es tener una persona que esté por ti. Que quiera el bien para ti. Ella me inculcó que había que estudiar, que había que formarse para tener un futuro mejor”.

Y decidió que quería formarse para ayudar a chicos que estaban pasando por situaciones parecidas a las que ella se enfrentó. “Aportar a los otros chicos lo que ella me aportó a mí”.

Desde febrero del año pasado Ina trabaja como auxiliar educativo en la misma casa de acogida donde estuvo viviendo. “Ahí sigue estando mi habitación, mi cama y todo.” Así que cuando ahora algunos de los chicos tutelados le dicen "tú que vas a saber, tú no tienes ideas de nada. Tú te vas a tu casa luego y no te acuerdas, te olvidas de todo” ella responde: "¿Qué me vas a decir si yo he estado durmiendo en esta misma cama?”.

A Ina su experiencia personal le ha enseñado a ponerse en el lugar de los otros, de los más vulnerables y asegura que lo que necesitan es amor, que alguien les comprenda. En resumen, sentir que hay personas que se preocupan de verdad por ellos.