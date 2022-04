Dos años de Covid: cómo anticiparnos a la próxima pandemia

Se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de COVID-19 y, en España, estamos dejando atrás la sexta ola. En el horizonte a largo plazo, está el reto de anticiparnos a la próxima crisis sanitaria, ya sea con un plan europeo para evitar volver a poner en jaque al sistema o investigación científica mundial para conocer los potenciales virus del futuro.

En el camino han muerto más de 100.000 personas por COVID-19 en España y, aunque muchos países han dejado atrás las restricciones gracias a la vacunación, otros siguen trabajando para inmunizar a su población.

Europa, gran parte de América, China y Australia están a la cabeza, con un amplio porcentaje de población con la pauta completa. Sin embargo, la diferencia es abismal con África, donde algunos países no alcanzan el 5% de población inmunizada. Ahí, en esa brecha, reside el riesgo de que el virus pueda volver a coger fuerza, con la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2.

En este tiempo, Europa y el mundo intentan prepararse para hacer frente a futuras pandemias. Entre las cosas a mejorar, destaca el manejo y la utilización de los datos clínicos. El potencial de la inteligencia artificial no nos sirvió para hacer frente a la crisis. Por ello, la Comisión Europea ha abonado ya el terreno con un plan de respuesta dotado con 1.300 millones de euros anuales para poder adelantarnos al peor de los escenarios posibles.

Los más vulnerables: la pandemia no termina para muchos

España se encuentra a las puertas de una nueva estrategia para vigilar al coronavirus, lo que implicará la desaparición de todas las restricciones. Pero en el Telediario han querido fijarse en las personas para las que la pandemia no se irá del todo. Las personas de alto riesgo, las más vulnerables, tendrán que mantener las medidas de seguridad.

Algunos llevan ya hasta cuatro dosis de la vacuna y no están protegidos del todo, al tener una inmunodeficiencia. Durante la pandemia, casi la mitad de estos pacientes ha sumado alguna patología. “Tengo que evitar, y eso sí que me duelo mucho, besar o que me besen”, se sincera un paciente.