COVID España, 23 de febrero | La incidencia desciende a 677 casos y se notifican 301 muertes y 33.911 nuevos contagios

No es el momento oportuno para eliminar el uso de las mascarillas en interiores, ni ahora ni en el corto plazo. Intensivistas y epidemiólogos coinciden en que no hay que arriesgarse porque el virus sigue circulando y en Carnavales y Semana Santa es esperable un pequeño repunte. Lo ha explicado a Efe el coordinador de COVID de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Vicente Martín. Mientras, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, coincide en que quitar la mascarilla "no es algo de hoy para mañana, hay que esperar". También el presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), Álvaro Castellanos, se decanta por seguir usando la mascarilla en interiores.