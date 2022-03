La obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, provocada principalmente por los malos hábitos y el sedentarismo, según la OMS. En España, datos de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) señalan que el 17,2 % de la población ya la padece, por lo que sus expertos la califican de "alarmante". Esta misma semana la institución ha alertado de que más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso.

La nutricionista Elena Jorrín reconoce que "existe una epidemia" pero sugiere que "es importante cambiar el foco" sobre cómo se aborda y sus prejuicios.

Para el diagnóstico de la obesidad se utiliza el índice de masa corporal (IMC), una categorización que usa la altura y el peso, sin tener en cuenta factores como dichos hábitos. Por ello, la psicóloga especialista en alimentación Mery Viñas advierte: “Podemos ver los cuerpos, pero las historias que hay detrás de cada uno de ellos no las conocemos”.

Las expertas señalan que los cuerpos gordos se relacionan con la insalubridad, con prejuicios como la "vagancia" y con el "asco", la "repulsión" y el "rechazo". Una "peligrosa" gordofobia que puede llegar a ser interiorizada y a tener un impacto tanto físico como mental en la persona que la sufre.

Valeria Constante, una joven que ha pasado por varios trastornos alimenticios, se ha enfrentado a los prejuicios por su exceso de peso desde que era pequeña. “ Yo era una niña de 12 años feliz hasta que me empezaron a regañar por ser gorda , a verme con pena, a criticar lo que comía y a decirme qué ropa llevar”, cuenta a RTVE.es. Ha pasado por la anorexia hasta la ortorexia y el trastorno por atracón :“Siendo tan joven, en un intento por ser querida y admirada, ¿cómo no iba a desarrollar un TCA?”.

HAES, un enfoque nutricional que tiene en cuenta la aceptación corporal

Para Viñas, la cultura de la dieta está presente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y, a veces, hasta soñamos con ella. “El problema es que nos han dicho que vales según tu cuerpo y que solo puedes hacer algo por ello a través de las dietas”, explica. En consecuencia, el ser humano ha dejado de comer de manera intuitiva y se le ha “robado” la aceptación corporal. Es en esta situación donde cobra un papel clave la perspectiva HAES.

El enfoque HAES (salud en todas las tallas) es una alternativa centrada en la mejora tanto de la salud física como de la mental, en lugar de en la pérdida de peso. Según opina la profesional de la salud mental Mara Fernández, es clave en la autoaceptación y la autocompasión. Y estas son las bases fundamentales de una “autoestima fortalecida” que hace a la persona “más propensa a adoptar comportamientos y hábitos más saludables”.

Lo cierto es que las dietas raramente funcionan. La Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación de EE.UU. indica que el 95% de las personas recuperan su peso inicial. Es justamente este elevado índice de fracaso lo que con frecuencia produce consecuencias psicopatológicas.

Constante se sintió aliviada al conocer ese dato sobre la inutilidad de las dietas y al saber más sobre el enfoque HAES. “Eso quería decir que yo no era el problema”, narra. Hoy en día come cuando desea, ya no se restringe ningún alimento. Es ahora cuando ha comprendido que “cuando trataba de hacer dieta era cuando más comía”. Para ella, el problema reside en que no se enseña a comer sano para cuidar la salud, sino “con el objetivo de bajar de peso”.