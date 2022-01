'Con el peso a cuestas', en 'Comando actualidad'

El número de personas con sobrepeso y obesidad no para de crecer en España. 8,4 millones de españoles, el 23% de la población, padecen obesidad. Una de cada cinco personas se ha puesto a dieta durante el último año, pero sólo la mitad ha ido al especialista. Tratarla se lleva el 7 % del gasto sanitario en nuestro país, unos 2.800 millones de euros al año, según datos de la Sociedad Española de Medicina Interna. El exceso de grasa genera, entre otras, enfermedades respiratorias, hepáticas y cardiovasculares, lo dicen los expertos consultados por Comando Actualidad.

“Las dietas sólo las puede prescribir un profesional sanitario. Si no, pueden generar déficits nutricionales, vitamínicos…", asegura el doctor Francisco Tinahones, Jefe de Endocrinología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. En esta centro público investigan cómo convertir la grasa blanca -que acumulamos en el cuerpo y de la que no obtenemos ningún beneficio- en grasa parda, que es la que consume calorías y la que nos protege del frío. Se trata de una investigación puntera, pero el doctor Tinahones advierte que "esta investigación en personas no se está haciendo. De momento sólo en animales".

Pinchazos saciantes Marina se inyecta todas las mañanas un medicamento con el que hasta ahora se trataba la diabetes. En la actualidad se está utilizando para que pacientes obesos bajen de peso. “Quita el hambre y, aunque cuesta 255 euros, el efecto saciante me dura once horas”, cuenta Marina en la cocina de su casa mientras prepara el desayuno. “He perdido 21 kilos”, pero “todavía tengo que perder 15 más”. 05.50 min Lo que debes saber sobre las dietas

Pagar por no comer Ángel prefiere dejar de alimentarse por voluntad propia. Se hospeda en un hotel para hacer ayuno. En una semana pierde cinco kilos. “¿Lo que me pone kilos más?: los dulces, los azúcares, el alcohol, pero me quedo limpio en una semana…”, asegura. Este tratamiento, basado en la ingesta de caldos y zumos, le cuesta entre 2.800 y 3.000 euros. Va acompañado de yoga, masajes y relajación. El tratamiento de ayuno en un hotel cuesta entre 2.500 y 3.000 euros. COMANDO ACTUALIDAD Lo primero es preparar el cuerpo con un enema de cafeína. En la cocina del hotel, nada de sal ni aceite solo verduras. “El malestar es más bien emocional porque la mente quiere comer, es ansiedad”, remarca Ángel, frente a su desayuno: una infusión de limón. 01.45 min El nivel socioeconómico condiciona la dieta