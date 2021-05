Uno de cada cuatro jóvenes, entre 16 y 30 años, tiene sobrepeso u obesidad en España. Son datos de una encuesta elaborada por la Sociedad Española de Obesidad (Seedo), en la que un 35 % de ellos ha reconocido que nunca hace ejercicio físico y más de un 40% pasa más de seis horas frente a una pantalla, factores que se han agudizado durante la pandemia y el confinamiento por coronavirus.

“Ha influido de una forma brutal”, ha valorado Susana Monereo, médico especialista en Endocrinología y Nutrición, y miembro de la junta directiva de Seedo en la rueda de prensa de presentación del estudio.

La encuesta, realizada entre un millar de jóvenes, refleja además, que 8 de cada 10 reconoce el exceso de peso como una enfermedad, que les condiciona muchos aspectos de su vida. La mayoría ha intentado perder kilos, aunque muchos sin la orientación de un especialista, sino siguiendo consejos y utilizando productos no avalados científicamente.

Intentan solucionarlo sin ayuda profesional

Concretamente, solo cerca del 15 % de los jóvenes con sobrepeso u obesidad ha pedido ayuda a un médico y en torno al 37 % ha recurrido a un nutricionista, frente al 50 % que ha seguido una dieta por Internet.

““Que los jóvenes no acudan a su médico de familia y a su nutricionista es un problema grave"“

“Que los jóvenes no acudan a su médico de familia y a su nutricionista es un problema grave. Me preocuparía que un sujeto con diabetes no recurriera a su médico de familia y recurriera a los tratamientos que encuentra en internet”, ha comparado Francisco Tinahones, presidente de la Sociedad Española de Obesidad.

Y es que tanto Tinahones como Monereo han recordado que la obesidad se trata de una “enfermedad crónica”, que puede derivar en “complicaciones y problemas a lo largo de toda la vida”, lo que exige de un seguimiento y asesoramiento “riguroso” por parte de profesionales de la salud.