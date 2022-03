Gordofobia: prejuicios, desprecio e ignorancia

En una sociedad donde importa más la apariencia y el parecer que el ser, la estética que la ética, la gordofobia tiene su espacio, consciente e inconsciente. Las dietas hacen furor y, quien más o quien menos, sobre todo con cada comienzo de año, dentro de los buenos propósitos incluye el ponerse a dieta, adelgazar. Se desprecia la obesidad, como un estigma que margina. En la calle, en las redes, abundan los comentarios jocosos y sarcásticos respecto a los “gordos” y, sobre todo, las “gordas”. En suma, abunda la “gordofobia”… gordofobia social, médica, estética y, faltaría más, también sexista.

La “Guía básica sobre gordofobia” publicada por el Instituto Canario de Igualdad la define como: “El odio, rechazo y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas”. Una discriminación que se alimenta de los “prejuicios respecto a los hábitos, costumbres y salud de las personas gordas, los cuales se nutren de la creencia de que el cuerpo gordo responde a una falta de voluntad o de autocuidado , de no hacer el esfuerzo suficiente para ser delgado, motivo por el cual merece “castigo” o rechazo”.

Denunciar la discriminación

Magda Piñeyro, Noa Sánchez y Mónica González son tres mujeres que conocen muy bien los retos que supone hacer frente a una gordofobia que han sufrido desde su niñez. Hoy ya no se ocultan; al contrario, miran al frente, se sienten fuertes y capaces, incluso, de ayudar a otras mujeres y denunciar esta discriminación social.

“El auténtico problema social es la gordofobia, no la gordura“

Magda Piñeyro, uruguaya y canaria de adopción, es la autora del libro 10 gritos contra la gordofobia, un espacio que se define como “crítica contra los cánones de belleza establecidos” y cuya consigna es “¡Todos los cuerpos, todas las bellezas!”. Magda desgrana cada uno de los hitos del rechazo padecido a medida que fue creciendo, de su sufrimiento y de su lucha. Ahora, lo tiene claro, la gordofobia y no la gordura es el problema social. Por ello, considera que la prioridad es acabar con la discriminación, con la gordofobia, cuidar la salud mental y fomentar una buena alimentación y forma de vida más saludable.

Noa Sánchez es modelo “curvy”, que describe como “aquella que tiene sus curvas”. Y además parece muy satisfecha de las suyas, tras haber tenido también una infancia y adolescencia difíciles. La moda y, en particular, la compra de ropa es un problema, sobre todo para las mujeres. Explica que las tallas, que parecería que responden a un sistema normalizado y común, varían según las marcas, ya que cada talla tiene tres variantes, con una diferencia entre sí de alrededor de un centímetro o más. Por ello, no es de extrañar que la talla que viene bien en una tienda, no venga bien en otra.

11.51 min El gallo que no cesa - Luchando contra la gordofobia, el rechazo al sobrepeso - Escuchar ahora

Tras odiar su cuerpo y dañarlo en busca del “modelo ideal” impuesto en nuestra sociedad, Noa Sánchez descubrió que había un mundo enorme y donde tenía sitio detrás el mundo creado por los prejuicios y rechazos sociales. Aunque tanto mujeres como hombres son víctimas de la gordofobia, su componente estético hace que se cebe en especial con las primeras.