Enero alcanza su fin y con él la llegada de las segundas rebajas en muchos comercios. El sector textil es uno de los más demandados en estas fechas, sin embargo, hay muchos tipos de cuerpos, pero no siempre hay ropa para ellos. Algo que puede parecer simplemente una decisión comercial de las marcas conlleva graves problemas para algunos de los colectivos más vulnerables.

En 2007 el Ministerio de Sanidad intentó unificar las tallas de todas las prendas sellando un pacto con el sector de la moda. Pero quince años después, no se ha cumplido.

Estas normas establecen una tabla de medidas para cada talla. Pero, los profesionales del textil aseguran que no se están cumpliendo. Margarita Quijad a es profesora patronaje industrial: " Las medidas industriales se basan en unos estudios a la población . Cada 10 años se hacen mediciones y se reestructuran. Las ponen más bajas para que el cliente se piense que está más delgado", ha relatado.

En Europa sí que existe una norma por la cual deben regirse diseñadores y fabricantes. Gema Librero es directora de Diseño y Moda Vélez-Per : "Son las normas que establecen una serie de criterios que tienen que tener las tallas y que son de obligado cumplimiento. Pero no lo cumplen. Las marcas ganan dinero y también ganan público. ¿Cómo? Pues porque tú en realidad tienes una talla 42, pero vas a una tienda y te metes en un pantalón de la 38 y compras ahí".

Modesto Lomba, diseñador y Presidente de Creadores y Moda , sobre la regulación del tallaje en la moda: "Se intentó llevar a Europa, pero no funcionó. Ponerlo solo en las empresas españolas no tiene ningún sentido. De esta manera penalizamos a nuestras propias empresas".

La variación del tallaje provoca trastornos alimenticios

Salir de compras se puede convertir en una pesadilla para las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria, y la variación de tallas de una tienda a otra, no ayuda. Pablo Ojeda, dietista O.R Activia Psiconutrición: "Lo que es el tallaje, la moda y el estilo, estas personas se lo toman de manera muy personal. Por desgracia no hay ningún tipo de unificación en el tallaje", ha relatado.

Celia Puerta es cofundadora de Nicehand y considera "peligroso"este baile de tallas: "Una chica que va a comprar y se encuentra con una situación así puede generar desórdenes alimenticios", ha explicado.

Eva Milla, perito judicial en trastorno psiquiátrico Orientak, trata cada día a personas con trastornos alimenticios: "No es solamente la talla de la ropa, es lo que expresa la modelo. Una delgadez increíble, lo que ves no suele ser un modelo saludable", ha recalcado.