El Gobierno ucraniano ha extendido este domingo una invitación a cualquier ciudadano extranjero que simpatice con su causa a unirse a las fuerzas del país contra la invasión de Rusia a través de su incorporación en la recién creada Legión Internacional para la Defensa Territorial de Ucrania.

El anuncio ha sido realizado por el presidente del país, Volodimir Zelenski, y ratificado en Twitter por su ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba, quien ha comparado la ofensiva ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con la efectuada por las fuerzas nazis durante la II Guerra Mundial. "Todos aquellos que quieran unirse a la defensa de la seguridad en Europa y el mundo pueden venir y estar al lado de los ucranianos contra los invasores del siglo XXI", ha declarado Zelenski en rueda de prensa recogida por Ukrinform.

“Foreigners willing to defend Ukraine and world order as part of the International Legion of Territorial Defense of Ukraine, I invite you to contact foreign diplomatic missions of Ukraine in your respective countries. Together we defeated Hitler, and we will defeat Putin, too.“