De "fraude democrático" a "pucherazo", pasando por "compra de voluntades" o "tamayazo". La controvertida votación de la reforma laboral, el pasado jueves en el Congreso, ha desatado una intensa tormenta política y un cruce de acusaciones de inusitada gravedad, incluso dentro del clima actual de creciente polarización, como advierten los analistas políticos.

La tensión vivida en el Hemiciclo, que pronto se trasladó a los mítines en plena campaña en Castilla y León e incluso ha llegado a los tribunales, no es más que el último episodio de una "deriva muy peligrosa" iniciada hace años y que conduce al "descrédito cada vez más acelerado de las instituciones", según explica a RTVE.es el politólogo Pablo Simón.

Para la politóloga y socióloga Cristina Monge, lo ocurrido "confirma esa percepción muy instalada de que las instituciones son una cosa alejada de la sociedad, de que los políticos no viven en el mundo real y discuten en una jaula de grillos". A medida que aumenta esa sensación de distancia, crece la desafección por la política, especialmente alta en España desde la crisis de 2008.

Según los últimos datos del Eurobarómetro, un 90 % de los españoles no confía en la política, 15 puntos por encima de la media europea. En un país tradicionalmente con menor participación política que sus vecinos -aunque con una alta participación electoral-, las cifras han ido empeorando en la última década, igual que lo ha hecho la imagen que tienen los políticos. La política es el principal problema para los ciudadanos, si se suman las cuatro categorías en las que el CIS divide esta cuestión. Un 48,5 % responde así según el último barómetro del instituto demoscópico, números pocas veces antes alcanzados en democracia.

En 2011, en lo peor de la crisis económica, la crítica a las instituciones desembocó en una gran movilización social, el 15M . ¿Puede ocurrir ahora algo semejante? Para Monge, especialista en aquel movimiento, la desafección muestra ahora signos de ir en la dirección contraria : "El pasotismo y no la indignación".

Lo "más sintomático", según el analista, es que la confianza no se recupera con la mejora económica, como sí que ocurrió en otros países golpeados por la recesión, como Grecia, y se mantiene muy lejos de los estándares europeos. Además, el politólogo de la Universidad Carlos III lamenta que recuperar esta confianza ni siquiera está en la agenda de los partidos. "Los políticos ni siquiera saben que están durmiendo sobre un volcán" , sentencia.

El problema, continúa el politólogo, es que los partidos no encuentran incentivos para salir de la lógica de confrontación permanente, ya que en un contexto multipartidista y volátil, "todos los políticos tienen miedo, porque ven que muchos votos se mueven todas las direcciones y juegan la carta de la confrontación". Se trata de una carta especialmente útil, ya que pocas cosas cohesionan más a un grupo que criticar al de enfrente, señala.

"La pandemia fue una oportunidad. Fue un shock externo al sistema político, algo lo suficientemente importante como para pensar que se podía cambiar la dinámica, para cambiar a una lógica de colaboración" , señala Simón. Sin embargo, más allá de los primeros días, los políticos no aprovecharon ese momento y continuaron con graves acusaciones a cuenta de la manifestación del 8M, de los muertos en las residencias o de la aplicación del estado de alarma.

Cuando la polarización llega a la ciudadanía: el espejo de EE.UU.

Que los políticos tengan visiones distintas y las confronten no es extraño, sigue Simón. "El problema es que estas posiciones ideológicas se filtren en lo que llamamos polarización afectiva, es decir, que lo termine provocando que haya rechazos de los votantes de un partido a los votantes de otro", advierte.

El espejo en el que se mira España es el de Estados Unidos, donde la polarización llegó a extremos al final del mandato del expresidente Trump, y con las acusaciones de fraude que vertió sobre la victoria electoral de su sucesor, el demócrata Joe Biden. La polarización afectiva puede llevar a "dinámicas mucho más viscerales": "Si se perpetúa todo el rato que la elección no es legítima, ¿por qué no tomar las armas por mi cuenta para derrocar al gobierno?", expone el analista.

Monge ve claro el vínculo entre el asalto al Capitolio de Washington, del que se cumplió un año recientemente, con lo ocurrido con el asalto al pleno de Lorca. "Se decían cosas como 'sois unos gandules, os vamos a matar, es idéntico al Capitolio", compara.

En España, no se ha llegado en los últimos años a los niveles de violencia política vividos en Estados Unidos, pero sí que ha habido conflictos políticos de baja intensidad, según señala Simón. Hace referencia, por ejemplo, a las pasadas elecciones en Madrid, donde un mítin de Vox culminó con disturbios, más de 30 heridos y cuatro detenidos, o el ataque a la sede de Unidas Podemos en Cartagena. "Ese tipo de cosas no operan sobre el vacío, vienen de discursos políticos. Es una pendiente que los líderes políticos no se dan cuenta de que una vez la empieza a bajar es muy fácil terminar cayendo cuesta abajo", sostiene.