Las presiones a ERC para que den su voto a favor de la reforma laboral acordada con sindicatos y patronal continúan este miércoles, a 24 horas para que se vote su convalidación en el Congreso. Así, el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha pedido este miércoles "responsabilidad" a los independentistas catalanes en la votación, y les ha advertido de que si votan en contra, habrán cometido "el mayor error de la legislatura".

"No solo está en juego la reforma laboral, sino también el bloque de la investidura, por eso, pedimos responsabilidad", ha apuntado en una entrevista en Las Mañanas de RNE. Para Asens, este bloque es como un "jarrón chino", pues ha afirmado que aunque se pueda recomponer, "las confianzas quedan tocadas".

No obstante, ha descartado que la legislatura pueda estar en juego si sus socios de investidura persisten en el voto en contra, porque cree que "el rumbo se puede volver a tomar". Sin embargo, ha avisado de que el posible fracaso de la reforma laboral "será un fracaso de todos". De todas formas, Asens ha considerado que todavía "hay partido" para seguir negociando con sus socios, y lograr convencerles para que den su apoyo.

Poco después, la presión a ERC ha continuado de la mano de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha advertido en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de que la nueva reforma laboral ya está en vigor y ha comenzado a dar sus frutos, por lo que si los republicanos votan en contra, tendrán que explicárselo a los trabajadores.

Acusa a ERC de "tacticismo partidista"

Por otra parte, el dirigente de Unidas Podemos ha acusado a ERC de estar cayendo en el "tacticismo partidista". A su juicio, se están equivocando al "priorizar" la competencia electoral, pues el "adversario" no es Yolanda Díaz, sino la "precariedad laboral". "Rufián parece más preocupado por lo primero que por lo segundo", ha indicado.

En este sentido, Asens se ha mostrado extrañado con esa postura de ERC y ha subrayado que "no está todo en la reforma laboral, pero lo que está, está muy bien". "No tiene sentido votar en contra por cosas que no están", ha insistido, al tiempo que ha recordado que "la negociación no se acaba aquí".

Preguntado por si finalmente la reforma laboral es aprobada con los votos de Ciudadanos, algo que Unidas Podemos siempre ha rechazado, ya que prefiere al bloque de la investidura con los independentistas, Asens tan solo se ha limitado a decir que "es muy importante" que el decreto ley sea convalidado porque "consolida derechos" y porque "sería imperdonable tras el trabajo de estos ocho meses de negociación". "Para nosotros es prioritario que salga", ha afirmado.

Asimismo Asens ha criticado que el PSOE "tenga más interés en la geometría variable, y que prefiera mirar más a la derecha que a la izquierda" para aprobar la reforma laboral con Ciudadanos.