Margot Friedländer y Ana Frank, memoria del Holocausto

Pocas veces habla una guitarra en el Parlamento Europeo como lo ha hecho en el pleno especial para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto, un día que se conmemora cada 27 de enero. Las cuerdas vibraron entre los dedos del músico húngaro Ferenc Snétberger. Y lo hicieron con una melodía que suena a luto pero también a resistencia y liberación porque la compuso para recordar a sus antepasados gitanos, perseguidos y asesinados, por serlo.

Campo de Auschwitz-Birkenau. ARCHIVO EFE

"Hallgató", el movimiento introductorio de "In Memory of my People" traslada la memoria al 27 de enero de 1945, cuando el Tercer Reich se desmorona ante el avance de las fuerzas aliadas y en el territorio ocupado de Polonia soldados del ejército soviético liberan el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, el más letal de la Alemania nazi. En cuatro años, allí murieron más de 1.100.000 personas, entre ellas la madre y el hermano de Margot Friedländer, superviviente centenaria que conmovió a la Eurocámara con el relato de su Holocausto.

"Margot, intenta hacer tu vida" Margot Friedländer nació en el Berlín de 1921. Toda su familia fue asesinada durante el Holocausto. "Soy la única entre los míos que sobrevivió" recordó en la Eurocámara y de su madre solo conserva el collar de ámbar que llevaba puesto en el Parlamento Europeo. Ella acaba de cumplir 100 años el pasado noviembre, un siglo de vida marcada por el terror de la Historia que cuenta incansable para que no se repita. Margot Friedländer, aplaudida en el Parlamento Europeo. REUTERS YVES HERMAN / REUTERS "La memoria y el recuerdo son hoy fundamentales porque en muchos países la gente no hizo nada para proteger a sus vecinos judíos de la deportación", explicó a los eurodiputados. A su hermano Ralf le detuvieron en 1943 cuando aún era menor de edad y su madre se entregó a la Gestapo para "acompañarle allá a donde le llevaran". Cuando Margot llegó a su casa la encontró vacía. "Mi madre no me esperó", narró Friedländer. "A los vecinos ella les dejó un recado para mí: Margot, intenta hacer tu vida", una frase que años después daría título a su biografía. Con 21 años, se quedó sola en Berlín y pasó quince meses escondida en diferentes casas de amigos antes de ser detenida y deportada a Theresienstadt, en territorio de la hoy República Checa. "Allí llevaban a muchas personas mayores, separaban a los matrimonios, los hacían malvivir en minúsculas habitaciones y dormir en unos jergones de paja de unas literas de madera. Para colgar la ropa había unas puntas clavadas en la pared, era todo lo que había". "Compuesto por tres campos principales y 30 campos anexos en un área de 100 kilómetros cuadrados, se calcula que un 1.300.000 personas de toda Europa fueron deportadas al complejo. El 80% no sobrevivió." El proyecto de Auschwitz preveía 10.000 prisioneros, pero rápidamente se pasó a 200.000. "De la construcción de una ciudad modelo para los colonos alemanes al gigantesco complejo industrial destinado a producir caucho y petróleo sintético para la aviación, Auschwitz era un elemento clave de la política de Hitler." La idea nazi era convertir esta ciudad en una ciudad nazi ejemplar que impulsase la colonización del Este. "Un vasto proyecto que se transformó rápidamente en la piedra angular de la solución final." El punto álgido de la actividad de Birkenau fue durante la deportación de los judíos de Hungría. Se calcula que 12.000 personas fueron asesinadas cada día. "Tras la guerra, los nazis destruyeron muchos vestigios de los campos de Auschwitz. Otros no resistieron el paso del tiempo o fueron poco a poco olvidados. Pero algunos restos aún son visibles hoy." En la cámara de gas que estaba ubicada en el sótano, cabían más de 2.000 personas. "Gracias al acceso exclusivo a las infraestructuras de los campos de Auschwitz, a la reconstrucción de imágenes generadas por ordenador, a los testimonios de los supervivientes, a documentos excepcionales y a fotografías únicas en la historia de los campos, se puede seguir la implacable evolución del proyecto Auschwitz, concebido por las autoridades del Tercer Reich y descubrir las pruebas que evidencian el destino de los deportados." Un halo de misterio envuelve a estas imágenes que figuran entre las más extraordinarias de la historia de la fotografía. -El álbum de Auschwitz constituye un hallazgo muy importante. Normalmente estaba prohibido hacer fotografías en los campos de concentración. "77 años después de la liberación, investigamos los restos del más espantoso complejo de campos de concentración y exterminio, símbolo universal del Holocausto." (Música) "En los albores de la Segunda Guerra Mundial, la conquista de Europa por la Alemania nazi estaba en marcha. Adolf Hitler quería convertir el Tercer Reich en el imperio más poderoso." El Tercer Reich tenía un objetivo ideológico, quería recuperar los territorios que consideraba alemanes y conquistar el resto de territorios hasta Moscú para constituir el Imperio, el Reich, en el sentido literal de la palabra. Habrá todo un conjunto de proyectos con los que colonizar una inmensa zona del este de Europa. "Hay una prueba de la extrema determinación de Hitler fue que Austria, la antigua Checoslovaquia y Polonia, fueron asesinadas en solo 18 meses. En septiembre de 1939, tras la invasión de los países europeos de habla alemana, la guerra se hizo global. El proyecto del gran Reich ansiado por el Führer no tenía límites. Pero ¿cómo someter a las poblaciones para construir el gran Imperio y hacer prosperar la doctrina nazi y la raza aria?" En cuanto Hitler llegó al poder, se abrieron los primeros grandes campos de concentración en Alemania. -Los campos de concentración fueron diseñados por los nazis, fundamentalmente para doblegar a la población alemana. El sistema que se desarrolló en los años 30 comprendía una decena de campos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. "Después de construir campos de concentración en Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Flossenbürg y Ravensbrück en Alemania, y Mauthausen en Austria, Heinrich Himmler, el jefe de las SS, decidió crear otros. Esta vez fue en la Alta Silesia, al sur de Polonia, a unos 60 kilómetros de Cracovia, donde una ciudad llamó su atención, Oswiecim, en alemán: Auschwitz." La Alta Silesia era históricamente el extremo oriental de Alemania en su mayor extensión, así que para Himmler, Auschwitz se convirtió en el estandarte de la reconquista del Este. -La colonización del Este debía llevarse a cabo mediante núcleos de población a través de ciudades. Una de ellas era Oswiecim. La idea nazi era convertir esta ciudad en una ciudad nazi ejemplar que impulsase la colonización del Este. "Auschwitz disfrutaba de unas condiciones muy favorables. Las tierras circundantes eran fértiles y había numerosas minas de carbón. Además, estaba situada en el centro de una densa red ferroviaria que le permitía conectar con Berlín, Kiev, Varsovia y Budapest." Enseguida las SS se dieron cuenta de que Auschwitz estaba comunicada con toda Europa gracias al ferrocarril, así que no es de extrañar que se convirtiese en un lugar estratégico. Por un lado, estaba el proyecto de urbanización; y por otro, el campo de concentración que abriría simultáneamente en la periferia de Auschwitz para atemorizar y someter a los polacos, no solo de la ciudad, sino de toda la región. "A Himmler le pareció que la ubicación era perfecta y ordenó la creación del primero de una larga serie de campos en Polonia. La cuestión de transformar uno de ellos en centro de exterminio vendría más adelante." Auschwitz es el mayor complejo de campos de concentración nacido de la política nazi. En él están presentes todas las políticas nazis, tal y como evolucionaron en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Así que es un lugar en el que hay campos de concentración, campos de trabajo y un campo de exterminio. "En las inmediaciones del casco antiguo se construyeron sucesivamente tres campamentos principales. En mayo de 1940, el campo base llamado Auschwitz I-Stammlager, a dos kilómetros al sureste, se convirtió rápidamente en uno de los campos más importantes del sistema de campos de concentración nazi. En octubre de 1941, a tres kilómetros al noroeste, Auschwitz II-Birkenau, 20 veces mayor, contaba además con un campo de exterminio. Un año después, a unos diez kilómetros al este, se construyó Auschwitz III-Monowitz. un campo destinado a suministrar mano de obra para una inmensa planta industrial. El conjunto formaba una zona de interés económico de unos 40 kilómetros cuadrados, el equivalente a una ciudad como Lyon. Unas cifras que dan vértigo, porque además, el gigantesco complejo de Himmler no se limitaba a estas impresionantes infraestructuras. Fuera de esta zona, en un territorio tres veces mayor, se construyeron unos 30 campos anexos, todos ellos próximos a fábricas y minas." Auschwitz siempre estaba en obras. De hecho, así seguía cuando el Ejército Rojo llegó en 1945. "Un proyecto de semejante envergadura modificó la región y dejó numerosos vestigios. Algunos han llegado a nuestros días. Todo empezó en mayo de 1940 con la construcción de Auschwitz I en los terrenos de un viejo cuartel militar polaco. En el campo había una casa para el comandante, tres edificios para las SS y 28 bloques para los prisioneros, rodeados por una doble alambrada de púas. Apartado de la ciudad, el lugar ofrecía espacio suficiente para construir multitud de edificios anexos destinados a los prisioneros, cada vez más numerosos, procedentes de los nuevos territorios ocupados por la Alemania nazi, así como para albergar un regimiento en constante crecimiento y acoger grandes talleres donde producir todo lo necesario." El proyecto inicial preveía 10.000 prisioneros, pero la ampliación y las necesidades incesantes del campo hicieron que rápidamente se pasara a 200.000. -Al principio, en el campo de Auschwitz había prisioneros polacos. Las primeras víctimas, sobre todo, procedían de la élite de la sociedad polaca. "Militantes políticos, intelectuales, estudiantes, judíos y demás categorías de víctimas de las persecuciones nazis empezaron a llegar de toda Europa. En cuanto pisaban el campo, se encontraban con una violencia extrema." Las condiciones eran terribles, malos tratos, hambre, enfermedades. Si nos centramos en los primeros polacos, tan solo en el campo de Auschwitz I murieron 70.000. "Un terror que se detalla en el informe transmitido secretamente a la Resistencia por Witold Pilecki, oficial polaco que se dejó capturar y encerrar en Auschwitz en septiembre de 1940 para poder dar testimonio del trato infligido a los prisioneros. 'La puerta del vagón se abrió violentamente, las luces nos cegaban. ¡Fuera! ¡Fuera! Resonaban los gritos. Los oficiales de las SS nos golpeaban con las culatas de sus armas en los hombros, la espalda, la cabeza... Teníamos que salir de prisa. Sacaron a diez hombres de la fila al azar y los abatieron. Ataron una correa a sus pies y arrastraron los cadáveres. La sangre excitó a los perros. Los soltaron sobre los cuerpos. Los oficiales de las SS se reían. Cuando llegaban al campo, los prisioneros tenían que desnudarse. Les afeitaban y los metían a una gran ducha común. El proceso de deshumanización nazi estaba hábilmente organizado'." El verdadero objetivo de la ducha era aterrorizar a los prisioneros desde el primer momento. Tenían que desnudarse antes de que les empujaran a la ducha. El agua salía o bien congelada o bien hirviendo. Entonces los golpeaban, les daban patadas, los insultaban. En el fondo, era una rápida introducción al sistema de terror del campo. "A continuación, cada prisionero recibía un uniforme de rayas y un par de zuecos y se marchaba al barracón que le habían asignado." En principio, cada edificio tenía capacidad para 700 prisioneros, pero como el campo estaba siempre abarrotado, solía haber más de un millar. Los prisioneros solo recibían 200 gramos de pan y un plato de sopa al día, no más de 1.000 calorías. Es decir, dos tercios del requerimiento mínimo diario." Enseguida tenían hambre y comían todo lo que encontraban. Comer alimentos en mal estado les provocaba violentas diarreas. A las pocas semanas, los prisioneros empezaban a morir. "Pero ¿cómo pudieron las SS maltratar a tantas personas sin que se produjeran revueltas cuando los prisioneros eran mucho más numerosos que los carceleros? El sistema lo había previsto todo desde el principio para acabar con toda veleidad de rebelión." El sistema maquiavélico nazi consistía en hacer que los propios prisioneros controlasen la vida diaria en el campo. Para ello, normalmente utilizaban presos comunes. Eran asesinos, ladrones... Algunos eran criminales sin escrúpulos, de una brutalidad y de una violencia increíbles, sobre todo, porque se les había otorgado poder sobre otros. "Al igual que los barracones y las duchas, donde los prisioneros sufrían una tortura diaria, la Appellplatz, la plaza central, era una pieza fundamental del engranaje." Cada mañana y cada tarde se realizaba el recuento de prisioneros. Si faltaba alguno, se prolongaba el recuento y los prisioneros tenían que esperar a que los volviesen a contar una y otra vez. En una ocasión, un recuento duró casi 19 horas. -Los prisioneros exhaustos por los trabajos forzados y por la malnutrición, eran obligados a permanecer de pie cualesquiera que fuesen las condiciones meteorológicas como frío extremo. Algunos prisioneros no lo resistían y morían durante el recuento. El recuento se repite en los relatos de supervivientes de todos los campos. "La más mínima señal de desobediencia o intento de fuga era reprimida de inmediato. En esta horca colgaron a 12 prisioneros para dar ejemplo a sus compañeros. En los casos en los que la sentencia no se decidía en el campo, pasaba a otro servicio, especialmente dedicado a la represión, que había establecido su cuartel general en el siniestro Bloque 11, conocido como el 'Bloque de la muerte'." Los prisioneros acusados de infringir las reglas del campo, eran detenidos y conducidos al Bloque número 11. El tribunal de la Gestapo empezó a juzgar casos civiles. -El Bloque 11 era una especie de cárcel dentro de la cárcel. En sus celdas los prisioneros eran martirizados aún más si cabe, de lo que lo eran en el campo. "En el sótano del Bloque 11 había 28 celdas estrechas. La celda 22 estaba dividida en cuatro subceldas de aislamiento de un metro cuadrado. Para entrar había que atravesar a gatas una minúscula puerta baja. Los prisioneros, encerrados en grupos de cuatro, a veces más, se veían forzados a permanecer de pie con un orificio del tamaño de un paquete de cigarrillos como única fuente de ventilación." El castigo duraba de cinco a diez noches. Por las mañanas, los sacaban de la celda para incorporarse a su unidad de trabajo. Quienes sobrevivieron a estas celdas, afirman haber estado tan extenuados que aguantar las noches que les faltaban hasta el final del castigo resultaba insoportable. -El objetivo de este lugar era literalmente romper a los prisioneros desde un punto de vista punitivo. En otros casos, a los prisioneros se les encerraba aquí antes de ser ejecutados. "En este edificio, miles de víctimas señaladas por la Gestapo fueron juzgadas y condenadas a muerte mediante inyección letal o de un disparo en el patio contiguo." Delante de nosotros está el patio de ejecución, en donde miles de hombres, mujeres y también niños fueron fusilados. Los llevaban frente a ese muro y ahí los ejecutaban de un tiro en la nuca. "En el sótano del Bloque 11 fue también donde en septiembre de 1941 se experimentó con los primeros gases Zyklon B, un pesticida mortal que contiene cianuro de hidrógeno." El Zyklon B, también llamado ácido prúsico, se había utilizado hasta entonces para desinfectar almacenes. Las SS lo probaron con 600 prisioneros de guerra soviéticos y 250 polacos. Era la primera vez que las SS gaseaban con Zyklon B y no sabían muy bien cómo hacerlo, aislaron mínimamente el sótano y trataron de obstruir la mayoría de los respiraderos que rodeaban el Bloque 11. Los prisioneros polacos y soviéticos, elegidos para ser gaseados, agonizaron durante tres días y tres noches. "Con este suceso, Auschwitz, que hasta el momento había sido un campo de concentración más, daba el primer paso para convertirse en el 'Campo de la muerte'. El segundo paso se encontraba apartado en el antiguo polvorín del cuartel, en donde se acondicionó una nueva cámara de gas provista de más de un crematorio para deshacerse de los cuerpos: el K1." El crematorio tenía capacidad para incinerar 400 cadáveres al día. Pero, como sabemos, el número se duplicaba muy a menudo. Las nacionalidades de las personas incineradas eran muy diversas. Al principio fueron polacos, después trajeron a prisioneros soviéticos, luego checos. A partir de 1942, cuando comenzó el exterminio masivo del pueblo judío, también los incineraban aquí. "En cinco años de funcionamiento, Auschwitz I engulló la vida de miles de deportados checos, de 15.000 prisioneros soviéticos de guerra y de más de 70.000 polacos. Pese a la construcción de numerosos edificios, el campo no tenía suficiente capacidad para los nuevos flujos de deportados que el régimen nazi esperaba. En el invierno de 1941, Heinrich Himmler ordenó la construcción de un nuevo campo a tres kilómetros al oeste, sobre el pueblo arrasado de Brzezinka. Iba a convertirse en el mayor campo de concentración y en el centro de exterminio más importante del régimen nazi: Auschwitz II-Birkenau." Inicialmente, la construcción de Birkenau se decidió en el contexto de la Operación Barbarroja, la invasión de la URSS. El objetivo era encerrar hasta 200.000 prisioneros de guerra soviéticos que servirían de mano de obra. -A medida que avanzaba la guerra, las políticas nazis se iban volviendo más ambiciosas y los proyectos cada vez más descomunales. Buen ejemplo de ello es el campo de Birkenau. "Diseñado para albergar a 100.000 deportados y después a 200.000 prisioneros soviéticos, antes de que se planificara el genocidio de los judíos, la desmesurada superficie del campo no dejó de crecer. En su configuración final formaba un rectángulo de 2,4 kilómetros de largo por 700 metros de ancho, al que se añadió una extensión destinada al exterminio. Todo el recinto estaba rodeado por 16 kilómetros de alambre de espino electrificado. Esta superficie representa más de 175 hectáreas o 238 campos de fútbol divididas en tres secciones: la BI, formada por dos campos; la BII, compuesta por seis campos; y la extensión de la BIII, que nunca se llegó a terminar, conocida como 'México'. 300 edificios de los 600 previstos inicialmente para alojar a los presos fueron construidos por los prisioneros. Solo las chimeneas de los barracones de madera y los bloques de ladrillo han resistido al desmantelamiento y al paso del tiempo." El campo de Birkenau fue construido por los primeros prisioneros de guerra soviéticos. Las obras se realizaron en unas circunstancias aterradoras y, de hecho, todos ellos murieron en la construcción del campo. -La aldea que existía fue desmantelada y los materiales rescatados se utilizaron para construir el sector BI. Después, el sector BII y el BIII fueron levantados por otros prisioneros que vinieron a sustituir a los soviéticos a partir de 1942. Así que tenemos una obra permanente con un conjunto de edificaciones que se articulaban alrededor de ella, un cuartel y un hospital para las SS y todas las estructuras ligadas a la luz, al agua, no tanto para los presos, sino para las SS. "Sin embargo, la guerra relámpago esperada por Hitler en el frente ruso no avanzaba. Este fracaso militar y económico de la Alemania nazi marcó un punto de inflexión en el devenir de la guerra y en el futuro del campo." La interrupción del avance militar alemán en la Unión Soviética hizo que esta mano de obra no llegara. A partir de entonces, había que sustituirlos por otras poblaciones. "El 25 de enero de 1942, cuando cinco millones de judíos ya estaban bajo el control del Tercer Reich, y los altos dignatarios nazis acababan de planear la solución final, durante la conferencia secreta de Wannsee, Himmler informó a la dirección del Campo de Birkenau de que 150.000 judíos serían deportados allí para morir haciendo trabajos forzados. Los primeros convoyes salieron de Francia y Eslovaquia en primavera." Fue una transición que duró solo unos meses. Se decidió enviar a los judíos a morir en masa a Birkenau, pero no para ser asesinados, aunque la decisión impulsó una dimensión ligada a la solución final. "Seis meses después, en julio de 1942, el régimen nazi decidió por primera vez, no solo explotar a la mano de obra judía, sino también asesinar a todo aquel que fuera considerado no apto para el trabajo al llegar al campo. Igual que Treblinka, Sobibor o Belzec, Birkenau se convirtió en un centro de exterminio." Hay que entender que todos los centros de exterminio, los lugares de asesinato habilitados por los nazis para la solución final, eran de ámbito regional. Treblinka, por ejemplo, era un centro de asesinato para judíos de Varsovia. Sin embargo, hay un lugar que se dedicará al exterminio de los judíos de Europa: Auschwitz. "Para recibir la incesante marea de deportados, se habilitaron dos andenes: el primero en la primavera de 1942, a un kilómetro de Auschwitz y a 600 metros de la entrada de Birkenau, le pusieron el siniestro nombre de 'La rampa de los judíos'. En dos años, medio millón de hombres, mujeres y niños llegaron en un viaje sin retorno. El segundo, llamado Bahnrampe, se construyó en mayo de 1944, y aunque solo funcionó unos meses, se convirtió en el más emblemático del Holocausto. Penetraba en el interior del campo, donde tres vías permitían la entrada de varios convoyes simultáneamente hasta las puertas de la cámara de gas." Cada convoy que descargaba su cargamento humano suponía entre 1.000 y 3.500 personas pisando la rampa del andén en donde se detenía el transporte, ayudadas, entrecomillas, por las SS. "Solo en seis semanas, 430.000 judíos se apearon en este andén." La acción húngara fue la mayor y más rápida ejecución en masa de la historia del campo de exterminio de Auschwitz. -Fue cuando pasó de ser un lugar de exterminio que había matado casi a 500.000 personas, a un lugar de exterminio que participó en la destrucción de un millón de personas. "A razón de cuatro a cinco convoyes diarios, una multitud de hasta 15.000 personas, llegaba cada día a este andén. En homenaje a las víctimas se conserva este vagón, vestigio de una página terrible de la historia europea." Estos vagones de ganado se fabricaron para transportar mercancías, animales, pero no personas. Sin embargo, durante la guerra, cuando los alemanes decidieron deportar al pueblo judío, utilizaron todos los medios que tenían a su alcance. Las condiciones eran horrorosas. -Salimos una mañana de domingo, éramos casi 100 en el vagón. La mitad iban de pie o sentados en el regazo de la compañera. Nos turnábamos para levantarnos y que todos pudieran sentarse. -Íbamos muy muy apretados. Nuestro vagón no tenía ventanas, eran persianas y estaban bajadas. El aire y la luz pasaban a través de las tablas que estaban mal soldadas. Fue algo terrible. "Los deportados no podían ni imaginar lo que les esperaba. Esta fotografía fue tomada en la primavera de 1944. En ella vemos un convoy de judíos húngaros que después de tres o cuatro días de viaje, al bajar del tren, en algunos rostros puede apreciarse incluso el alivio." No creo que ningún deportado pueda haber olvidado la llegada. Cuando se abrieron las puertas, habíamos estado viajando sin aire, sin luz, haciendo nuestras necesidades. Imagínense como olía. Por eso, cuando abrieron las puertas, para mí fue algo extraordinario, un bienestar. Por fin aire. -Nuestro tren pasó bajo las puertas de la muerte despacio, muy despacio. Fue hacia el fondo del campo. Cuando abrieron las puertas, había que darse prisa en saltar. Había que evitar llamar la atención o gritar. Solo gritaban los soldados de las SS. "Estas imágenes son extremadamente raras. Son las únicas conocidas a día de hoy de un campo de la muerte en activo. Pertenecen al álbum de Auschwitz, una colección excepcional de 197 fotografías encontradas en el campo alemán de Dora-Mittelbau en abril de 1945." El álbum de Auschwitz, conocido como el álbum de Lilly Jacob por la superviviente que lo encontró, es un documento esencial desde un punto de vista histórico y memorial. -Aquí tenemos una imagen de una multitud de judíos yendo a la cámara de gas. Al mirarla, te das cuenta del proceso que supusieron esas matanzas en este gran campo. "Las fotos se conservan cuidadosamente en el Museo de la Historia de la Shoá, Yad Vashem, de Jerusalén, en Israel." El álbum de Auschwitz constituye un hallazgo muy importante, ya que normalmente estaba prohibido hacer fotografías en los campos de concentración. En la primera serie de imágenes se ve la llegada de la gente que baja de los vagones y espera las órdenes de los soldados de las SS. La serie siguiente muestra la selección de deportados. "En estas fotos, los soldados de las SS, asistidos por prisioneros vestidos con el traje de rayas, distribuyen a los recién llegados en cuatro filas, dos en dirección de las torres de vigilancia de la entrada y dos enfrente. El convoy se separa para dejar libre un paso a una avenida que cruza el campo. Unos diez miembros de las SS, armados y equipados con un bastón, comienzan la selección." La selección consistía en separar a los jóvenes, las personas sanas, las que todavía podían servir de mano de obra esclava, de los ancianos, los inválidos, las personas con discapacidad y las madres con niños. -La selección es un procedimiento propio de este campo de concentración, en donde los soldados de las SS que necesitaban mano de obra para el proyecto de Auschwitz, decidieron perdonar temporalmente a una parte de los judíos que les enviaban para ser asesinados. No hay una lógica. En un segundo veían quién estaba más o menos en buena forma física y quién era apto para trabajar. "Aunque en estas fotografías todo parece transcurrir en calma, la operación rara vez se desarrollaba sin golpes." Las fotografías muestran el punto de vista de las SS. La verdad de los autores de los crímenes. No se ven escenas desgarradoras ni personas que se desmoronan, o lo que solemos imaginar cuando pensamos en un campo de exterminio. -Las instantáneas fueron tomadas por dos fotógrafos de las SS y en ellas hay toda una puesta en escena. Se trata de unas fotos que borran cualquier rastro de violencia y muestran momentos que se adecuan al objetivo del álbum, que no es otro que mostrar a Himmler que la deportación de los judíos de Hungría transcurre sin complicaciones y perfectamente gestionada. "Los prisioneros, considerados no aptos para el trabajo, pero que aún podían caminar, iniciaban entonces el recorrido hacia las cámaras de gas y los crematorios que estaban apartados del campo. Bien por la calle principal, llamada Hauptstrae, hacia el crematorio II y III a menos de 500 metros; bien por la lagerstrae, que cruzaba el campo hacia los crematorios IV y V a más de un kilómetro." Aproximadamente, el 80% de los judíos fueron asesinados de inmediato. Ni siquiera entraron, fueron deportados a Auschwitz, pero nunca llegaron a conocerlo. -A partir de mayo de 1942, algunos convoyes fueron íntegramente destruidos. "Las fotografías tomadas en el bosquecillo de abedules que había al noroeste del campo muestran a un grupo de personas esperando. No se imaginaban que a los pocos minutos serían asesinados." Las últimas instantáneas son para las SS, para demostrar hasta qué punto su engaño era efectivo. Hasta qué punto embaucaban a los judíos. Las dos cámaras de gas situadas en el perímetro del bosque de abedules quedan fuera de encuadre. Los crematorios IV y V están detrás del fotógrafo. "A pesar de la cantidad de imágenes del álbum, algunos edificios prácticamente no aparecen. En concreto, los que estaban concebidos para llevar a cabo asesinatos masivos." Los primeros gaseados de Birkenau se llevaron a cabo en dos granjas que quedaron del pueblo polaco que había sido desmantelado. Las sellaron, las cerraron, y las llamaron Búnker I y Búnker II. -Lo gaseaban, sencillamente. Los gaseaban y luego sacaban los cuerpos y los arrojaban con cal a unas fosas que estaban cerca de las dos casas. Las dos casas fueron destruidas. "De las dos primeras cámaras de gas habilitadas en 1942 al oeste y noroeste del campo, no queda casi nada. Los cimientos del Búnker II muestran una construcción de unos 120 metros cuadrados, dividida en cuatro salas estancas." Surgieron problemas de profilaxis. La ciudad de Auschwitz estaba destinada a los colonos alemanes y había guarniciones de las SS por todas partes. Los cuerpos contaminaban las capas freáticas. -De hecho, el gran problema para los nazis no será matar, sino qué hacer con los cuerpos. Entonces, surgió la idea de construir unas inmensas cámaras de gas crematorias. Unas instalaciones integradas que permitieran realizar una especie de trabajo en cadena. -Las SS procedieron al asesinato y a la destrucción del cuerpo en el mismo edificio. Auschwitz se estaba convirtiendo en un lugar de muerte cada vez más sofisticado. "Los historiadores estiman que entre 150.000 y 200.000 personas fueron asesinadas en Los Búnkeres I y II. Con la construcción de las nuevas cámaras de gas que comenzaron a funcionar en 1943, los crematorios IV y V al norte del campo, y los crematorios II y III en el extremo de la rampa, Birkenau se convirtió en el escenario de la mayor masacre de la humanidad." Lo que se ve detrás de mí son las ruinas de la cámara de gas y del crematorio número II. En la cámara de gas que estaba en el sótano, cabían 2.000 personas. Una empresa alemana construyó cinco hornos para el crematorio, que oficialmente podía incinerar 1.400 cadáveres. Oficialmente, porque el número casi siempre era más elevado por la sobreexplotación de los hornos. "En los nuevos complejos de exterminio todo estaba pensado, hasta el más mínimo detalle. Para entrar en los crematorios gemelos II y III, las víctimas pasaban primero a una sala subterránea donde se desnudan antes de tomar una supuesta ducha. Las perchas numeradas de las paredes permitían colgar la ropa para que pensaran que podrían recuperarla después. A continuación, los deportados pasaban por la ducha ficticia que ocupaba una superficie de 210 metros cuadrados, equipada con falsas alcachofas y columnas enrejadas desde el suelo hasta el techo, con una trampilla que permitía esparcir los cristales de Zyklon B." Los soldados alemanes subían al tejado con máscaras antigás, abrían las cajas metálicas y a continuación abrían las chimeneas y arrojaban el gas en forma de cristales. -Las personas que estaban junto a las chimeneas morían de inmediato. -En teoría, y entramos en una teoría muy macabra, se necesitan 20 minutos, 18 minutos, según la temperatura adecuada, para que el Zyklon B pueda matar a alguien. "Tras la evacuación de gas por el sistema de ventilación y la apertura de las puertas, afeitaban el pelo de las víctimas y subían los cuerpos al piso en un ascensor. Había una sala de disección donde los extraían los dientes de oro o realizaban experimentos antes de incinerar los cuerpos en los cinco hornos inmensos. Durante la masacre de judíos de Hungría, los hornos crematorios funcionaron día y noche." El punto álgido de la actividad de Birkenau fue durante la deportación de los judíos de Hungría en la primavera de 1944. Se estima que cada día 12.000 personas murieron asesinadas y sus cuerpos fueron incinerados. "Las cenizas de los muertos eran arrojadas al Vístula. A veces se utilizaban como abono o para tapar carreteras. Tras ser liberado David Olère, un prisionero judío superviviente de los Sonderkommando, o comandos especiales, dibujó con gran precisión el funcionamiento de los crematorios." Un Sonderkommando estaba formado por prisioneros designados para participar en la organización logística del crimen. -Eran los prisioneros que se encargaban del, llamémosle, trabajo sucio, es decir, llevar a las víctimas a las cámaras de gas, cortarles el pelo, coger la ropa y, sobre todo, después del crimen, cargar con los cuerpos y conducirlos a las hogueras o a los crematorios. -Los Sonderkommando estaban aislados del resto. Las SS los mantenían en secreto y los ejecutaban con regularidad. "A pesar del absoluto secretismo que pesaba sobre la parte del campo destinada al gaseado de los deportados, un miembro de estos comandos especiales consiguió hacer cuatro fotografías. Poniendo en peligro su vida, Alberto Herrera y un puñado de resistentes polacos, consiguieron meter en la zona de la muerte una cámara de fotos que había encontrado entre los bienes confiscados a los prisioneros." Alberto Herrera y un pequeño grupo de la resistencia pertenecientes a los Sonderkommando, tomaron estas fotos con la voluntad de dar testimonio para revelar lo que estaba sucediendo en las cámaras de gas de Birkenau. -Obviamente, al hacer las fotos se estaban jugando la vida, pero como pensaban que iban a ser ejecutados, poner en peligro sus vidas no era lo que más les preocupaba. Lo importante era que el mundo lo conociera. El mundo tenía que saber lo que sucedía. Y una imagen permite tener una prueba física material de lo que sucede. "Las dos primeras imágenes tomadas hacia el bosque muestran un grupo de mujeres. Algunas están desnudas." Se trata de una instantánea tomada a ciegas que nos revela las condiciones de extrema incomodidad del fotógrafo. Si nos fijamos con atención, vemos a un grupo de mujeres, algunas desnudas, que caminan hacia la izquierda del encuadre, sin duda hacia el crematorio V. Estamos al principio de la operación de gaseado. "Las dos fotografías siguientes muestran la cremación de los cadáveres en una fosa de incineración al aire libre." Al mirarlas, sabes que está hecha desde el interior de un edificio, desde allí se observaba el trabajo de los Sonderkommando, que consistía en llevar los cuerpos a unas fosas al aire libre. Durante la cremación, los soldados de las SS estaban por todas partes. En una de las dos fotos hay un miembro de las SS. Si conoces el lugar, sabes que había dos torres de vigilancia justo al lado, así que el fotógrafo se oculta en la cámara de gas. Es algo espeluznante. La cámara de gas era el único lugar seguro para esconderse de las SS. "Estas fotografías, obtenidas a escondidas clandestinamente, tal vez sean la prueba más significativa del horror que se vivió en Auschwitz. Revelan un fragmento de la realidad del Holocausto que nunca debió haber existido." Una vez hechas las fotografías, había que sacar la película de la cámara y esconder la máquina. Había que sacar la película del área de Sonderkommando y después del campo. Una vez fuera del campo, había que confiarla a personas que supieran qué hacer con ella. "La película salió de Auschwitz en un tubo de dentífrico. El 4 de septiembre de 1944 llegó a la resistencia polaca de Cracovia. Las colecciones del Museo de Auschwitz conservan cuidadosamente, protegido de la luz y de la humedad, otra huella oculta por los Sonderkommando de Birkenau." Se trata de unas anotaciones manuscritas por un miembro del Comando Especial. 12 páginas escritas en griego. "El manuscrito, oculto en una botella enterrada a 30 centímetros de profundidad cerca del crematorio III, fue hallado por casualidad en 1980. Ilegible por culpa de la humedad, hubo que esperar 30 años hasta que los avances de la informática permitieron desvelar el terrible secreto que guardaba." El autor es Marcel Nadjari. Llegó al campo en abril de 1944 y describe con mucho detalle la actividad del Sonderkommando. "'Trasladamos los cadáveres de mujeres y niños inocentes al ascensor que los lleva a la sala de los hornos. Allí los incineran sin combustible por la grasa que contienen. Son 600.000 judíos, húngaros, franceses y polacos, y ahora acaban de llegar unos 10.000 judíos checos. Las tragedias que han visto mis ojos son indescriptibles'. Hasta la fecha se han encontrado enterrados media docena de testimonios de miembros del Sonderkommando. Eran casi 1.000 en la zona de la muerte. Los deportados que no eran enviados directamente a la cámara de gas, iban destinados al edificio de los trabajadores forzados. La sauna central." Me metieron a empujones en una sala. Allí nos desnudaron. Para mí fue horrible. "Desnudas, las deportadas tenían que recorrer un largo pasillo hasta la sala de afeitado en donde las rasuraban íntegramente antes de tatuarles un número." Me tatuaron un número muy pequeño: el A16.696. Si se equivocaba, hacía una cruz y volvía a poner el número correcto encima. Eso supone muchos pinchazos. "Después, Yvette y el resto de mujeres fueron conducidas a las duchas. La única foto que existe de este lugar muestra a unos prisioneros llevando los zapatos en la mano. Lo único que les quedaba de su vida anterior. En la habitación contigua a los deportados, recibían el uniforme de prisionero, desinfectado en unas cubas enormes. Ya estaban listos para los trabajos forzados." Tratar un convoy, como decían los de las SS, suponía tres o cuatro horas según el lugar y la suerte que les hubiera sido asignada. "Existen más fotografías, como las aéreas que tomaron los aliados. Entonces, ¿sabían lo que estaba sucediendo en Auschwitz? En esta fotografía de la Royal Air Force del 23 de agosto de 1944, se aprecia claramente la rampa a la que llegaban los trenes, las cámaras de gas II, III, IV y V, así como una columna de humo procedente de las fosas de incineración. Frente a la sauna central, donde afeitaron a Yvette y a Annette, había un conjunto de barracones llamado 'Canadá'." Canadá era la parte del campo en el que se guardaban los objetos personales de los deportados asesinados en las cámaras de gas, bienes que se mandaban luego a Alemania. "Para los nazis, todo buen judío debía beneficiar al Reich. Los objetos personales de los deportados eran recolectados directamente en la rampa en la que los habían dejado. Un comando de prisioneros los cargaba en camiones que los transportaban a los barracones Canadá para ser clasificados. En la actualidad, toneladas de objetos que los nazis abandonaron al evacuar el campo se conservan en las inmensas vitrinas del Bloque IV del Museo de Auschwitz." Estos objetos nos cuentan muchas cosas, son la última huella de las personas que fueron asesinadas y desaparecieron por completo. Por otra parte, los montones de bienes a veces tienen nombres todavía legibles, como en las maletas, y revelan la magnitud del crimen. "A la zona de la muerte y al campo se suma una zona de trabajo intenso en donde había constantes obras. Entre 1940 y 1944, los nazis explotaron a los prisioneros en la construcción de laboratorios de investigación, granjas, fábricas de armas, así como en la extracción de carbón. En la zona de interés de Auschwitz, hasta 60 kilómetros cuadrados a la redonda, se crearon más de 40 campos anexos para poder ubicar a toda la mano de obra esclava. El mayor estaba situado a ocho kilómetros al este de Birkenau. Se llamó Auschwitz III-Monowitz." Monowitz es el campo que está unido literalmente a la fábrica de Buna. Casi la totalidad de los prisioneros eran judíos. Se estima que en 1944 había al menos 15.000 personas detenidas. "Los prisioneros del Campo de Monowitz, en el que hoy se han construido viviendas, fueron asignados a la construcción de la mayor planta química de Europa, la Buna-Werke. El complejo, del que hoy todavía subsiste una parte, se extendía sobre una superficie de 350 hectáreas. La Buna era un inmenso complejo industrial que se construyó como una tableta de chocolate, cuadrado a cuadrado. En cuanto se terminaba un bloque, entraba en funcionamiento. Uno de los objetivos era la producción de caucho sintético. A partir de 1942, produjo también combustible para aviones y hasta hoy sigue produciéndolo para cohetes, para ser más concretos. "La planta pertenecía a IG Farben, consorcio que reunía las empresas químicas más importantes de Alemania." IG Farben era un gigante que cubría el 90% de las necesidades químicas alemanas. Estaban Agfa, Bayer, BASF y muchos otros. -Todos los gigantes de la industria alemana, o casi todos, estaban implantados en Auschwitz y recurrieron a la mano de obra de los campos de concentración para su proyecto de desarrollo industrial. La Buna pagaba entre tres y cuatro marcos del Reich al día por trabajador a la administración del campo, la mitad del salario que percibía un empleado no cualificado alemán. Los prisioneros del campo trabajaban en otra obra situada a menos de un kilómetro de la fábrica. Un vasto proyecto de urbanismo destinado a los arios." Estamos en pleno barrio de IG Farben. Se construyó para hacer más cómoda la vida futura de los colonos alemanes y de los obreros de la fábrica. El proyecto "de una ciudad moderna preveía la construcción de 12 colegios, seis guarderías, 20 instalaciones deportivas, cines y hoteles para una población estimada de 40.000 habitantes." El proyecto no se terminó por falta de tiempo y de materiales de construcción, ladrillos, acero, etc. "A pesar de ello, 7.000 colonos alemanes se instalaron en estas casas en las que hoy viven familias polacas. En el invierno de 1945, Alemania estaba siendo atacada en todos los frentes y las SS decidieron borrar las huellas más comprometedoras de sus crímenes. Dinamitaron las cámaras de gas y los hornos crematorios, quemaron casi la totalidad de los archivos del campo y abandonaron Auschwitz. El 17 de enero comenzaron las marchas de la muerte. Ante el avance soviético, sacaron a 70.000 prisioneros a las carreteras. Tras caminar, a veces durante 15 días, parando en algunos campos, fueron transferidos a los llamados campos del viejo Reich, Buchenwald, Bergen-Belsen y otros. "Los historiadores estiman que la cuarta parte de los prisioneros no sobrevivió a las marchas de la muerte. Cuando el Ejército Rojo entró en los campos diez días más tarde, solo quedaban entre 6.000 y 7.000 presos que estaban tan débiles que no habían podido ser evacuados." Durante mucho tiempo, la dimensión de Auschwitz escapó a la comprensión y al conocimiento porque los soviéticos encontraron el mayor de todos los campos de concentración totalmente vacío, a excepción de unos miles de personas. Eso explica que durante décadas Auschwitz haya sido suplantado por el recuerdo de otros campos hasta los años 60, cuando emergió como símbolo internacional de la violencia nazi. "Cuatro meses después de Auschwitz I, Birkenau y Monowitz, fueron liberados los demás campos. En cuatro años, más de 1.100.000 personas murieron en el complejo concentracionario y de exterminio de Auschwitz. Un millón eran judíos." Auschwitz es el mayor cementerio de Europa y probablemente el mayor del planeta. "En 1947, el Gobierno polaco decidió conservar los emplazamientos de Auschwitz y Birkenau. El resto de los campos dependientes de Auschwitz, que fueron olvidados poco a poco." Debemos conservar el campo, sin ninguna duda. Es el lugar donde realmente sucedió y debemos mantener las historias, mantener el lugar, mantener la fábrica de la muerte, es la prueba del crimen que cometieron. Conservarlo es una prioridad. "Actualmente, asociaciones e historiadores luchan por conservar los restos para honrar la memoria de todos los que perdieron la vida, en el que fue uno de los peores sistemas de campos de concentración y centros de exterminio nazis."

"Personas que ni lo parecían" En este campo de concentración nazi, Margot vio morir a muchos de sus compañeros de hambre o enfermedades. Ella tuvo que ayudar a recibir a nuevos detenidos que llegaban en tren. "Cuando se abrieron las puertas", contó en la Eurocámara, "vi algo que nunca olvidaré: personas que ya ni lo parecían cayeron o fueron tiradas desde los vagones donde venían amontonados. No se sabía si estaban vivas o muertas. Casi todos iban vestidos con una especie de pijama a rayas, el uniforme de los prisioneros". Entrada al campo de concentración, en la fortaleza de Theresienstadt, con el lema "El trabajo libera". ANA ARAGÓN / EFE En Theresienstadt, se reencontró con Adolf, un joven berlinés a quien conocía de su vida antes del Holocausto. "Nos alegramos tanto de ver una cara conocida que empezamos a quedar a escondidas cuando podíamos". Con él se casó apenas unas semanas después de la liberación del campo en mayo de 1945. Al principio, desveló, "no estaba enamorada de Adolf, simplemente necesitaba tiempo para volver a ser una persona con sentimientos, porque los únicos que conocía eran el dolor y la nostalgia". Y a Adolf, dijo, "le pasaba lo mismo, quizá lo que nos unió fueron esos sentimientos más que el enamoramiento"

"Añorábamos una vida normal" "Añorábamos una vida normal y corriente", narró Margot a unos eurodiputados conmovidos por su relato. Él le dio el anillo de boda de su padre, uno de los pocos objetos que no les quitaron en el campo. Un rabino les casó en junio de 1945, casi dos meses después del momento "irreal", así lo describió ella, de abandonar libres Theresienstadt. "No sé bien cómo sobreviví. Claro que Dios existe". La pareja se fue a vivir un año después a Nueva York, donde estaba la hermana de Adolf. Hasta la muerte de Adolf en 1997, viajaron mucho a Europa, pero nunca a Berlín, porque él se negaba a volver. Ya sin su marido, casi 60 años después de ser deportada, Margot Friedländer regresó a Berlín. Fue un primer reencuentro con la ciudad donde nació y donde vió por última vez a su familia. Y en 2010, con 88 años, hizo la mudanza definitiva para establecerse de nuevo en Alemania.

Entregar el testigo "Volví con un mensaje que no me canso de repetir a los estudiantes: retomad el testigo que pronto nosotros dejaremos de ser", explicó ante el pleno de la Eurocámara. "Sed personas, los hombres que hicieron esto a otros hombres no les veían como tales. No podemos querer a todos los seres humanos, pero todos merecen respeto, porque somos iguales. Lo que pasó no puede volver a pasar". El 27 de enero recordamos a las víctimas del Holocausto. Getty Images/iStockphoto GETTY IMAGES Ahora a Margot le preocupa que el Holocausto y el exterminio "vayan quedando cada vez más olvidados". "Con mis 100 años", dijo, "veo incrédula cómo los nuevos enemigos de la democracia usan los símbolos de nuestra exclusión, por ejemplo la llamada estrella de los judíos, para hacerse pasar por víctimas. Tenemos que permanecer unidos para mantener viva la memoria del Holocausto, pidió a una Eurocámara, que le dedicó el largo aplauso de muchos diputados emocionados.

Ana Frank, el diario de la memoria Memoria del horror nazi es también la vida de Ana Frank a través de su diario. Como Margot Friedländer, la niña alemana, tuvo que esconderse de la persecución del Tercer Reich. Dos años permaneció oculta en una anexo secreto de un edificio junto a los canales de Ámsterdam con sus padres, su hermana y cuatro personas más hasta que fue detenida por la Gestapo el 4 de agosto de 1944. Pero ¿quién reveló su refugio? La última investigación apunta a un notario llamado Arnold Van Der Bergh, miembro del Consejo judío, que habría informado a los nazis para proteger a su propia familia. Fotografía original de Ana Frank subastada en Gran Bretaña a finales de 2007. ARCHIVO EFE El nombre de Van Der Bergh aparece en una nota anónima que en 1946, recibió el padre Ana. Otto Frank, que sobrevivió a la guerra, no quiso hacerlo público por temor al antisemitismo de la posguerra, aunque años después, él mismo la habría copiado a máquina. "Hemos podido determinar que esta carta fue escrita con la máquina de Otto Frank, probablemente en 1957. Lo hemos comprobado comparándola con otras cartas que envió en esa época", explica el investigador Pieter van Twisk.

Como una investigación policial Historiadores, criminólogos, hasta un agente del FBI han participado en un trabajo que ha durado más de seis años. Ha sido la primera vez que este caso se ha analizado siguiendo protocolos policiales con inteligencia artificial y big data para buscar todo tipo de referencias cruzadas. "Esta nueva teoría supone que hubo una traición", explica Ronald Leopold, director de la Fundación Ana Frank. "Se sabía de una carta que recibió el padre de Ana, pero no se siguió la pista. Este equipo sí lo ha hecho, y se abren teorías que tendrán que seguir investigandose". El agente jubilado del FBI Vince Pankoke lideró al equipo de investigación sobre el notario judío de Ámsterdam que reveló a la Gestapo el escondite de Ana Frank. EFE En esa línea, hay historiadores holandeses como el director del Barrio Cultural Judío de Ámsterdam que prefieren no dar por cerrado el caso. "No dudo de que este hombre pueda ser el responsable de la delación, si hay pruebas en esa dirección", apunta Emile Schrijver, pero por ahora no estoy convencido de que la conclusión de esta investigación sea la definitiva" Ana Frank murió de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Tenía 15 años. Su diario, después publicado por su padre, se ha convertido en una obra de referencia sobre el Holocausto.