La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insinuado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no contempla llamar al presidente del PP, Pablo Casado, para informar sobre la crisis de Ucrania, aunque ha apuntado que el propio líder de los 'populares' podría "levantar el teléfono y llamar al presidente".

En una entrevista en La Hora de la 1, Rodríguez ha respondido así al PP que lleva días reclamando a Sánchez a mantener conversaciones con el presidente de la formación sobre las actuaciones del Gobierno ante la crisis de Ucrania. Precisamente el portavoz nacional de los 'populares', José Luis Martínez Almeida, ha señalado, en declaraciones a RNE, que "en cuestiones de Estado, hay que hablar con partidos de Estado".

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que si Casado quiere hablar con el presidente del Gobierno, "no tiene nada más que llamar o mandar un mensaje. No hace falta ir a los medios de comunicación para pedir una llamada con el presidente, basta con levantar el teléfono. No hay ningún inconveniente".

Además, ha afeado a Casado que al reclamar esa llamada por parte de Sánchez "parece escudarse o reivindicar su posición de hombre de Estado, a lo que se ha negado durante todo este tiempo". "No deja de llamar la atención", ha añadido.