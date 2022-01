Distintas organizaciones para la paz, entre ellas la International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons (ICAN), han pedido al Gobierno español que se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) que cumple este jueves su primer aniversario.

Según han informado la presidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Ana Barrero, durante una rueda de prensa, actualmente 59 Estados ya han ratificado el TPAN, 30 lo han firmado y tienen pendiente su ratificación, y otros 49 han expresado su apoyo al tratado en la ONU.

"Una cuarentena de países de alrededor del mundo se niega a participar en las negociaciones, entre ellos España, pese a que hace un año el 89 % de los españoles expresaron en una encuesta que elaboró la consultora internacional YouGov su deseo de que formara parte del tratado", ha afirmado Barrero.

Durante este año, ha apuntado la coordinadora de campañas digitales de ICAN, Lucero Oyarzún, el TPAN "ha seguido sumando países (ocho en 2021), ha contribuido a la desinversión acelerada en la industria de las armas nucleares, y ha promovido un cambio en la conversación para dar voz a los afectados".

Instituciones financieras Oyarzún también ha subrayado que las instituciones financieras que representan 3,9 billones de dólares en el mercado de las armas nucleares "mencionaron específicamente el TPAN como una razón para excluir a la industria de armas nucleares de la inversión o la financiación". En la actualidad, ha señalado la investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Teresa de Fortuny, "existen más de 13.000 armas nucleares repartidas por 9 países (Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte)". El impacto global que pueden tener las armas nucleares existentes, que se encuentran sobre todo en Rusia (más de 6.000 unidades) y Estados Unidos (más de 5.500), según De Fortuny, "es 100.000 veces superior a las bombas que explotaron en Hiroshima y Nagasaki".