Al menos 3,6 millones de hogares españoles pagarán este año una factura de la luz más alta que en 2018, según los datos del Gobierno. Serán tres de cada diez hogares acogidos a una tarifa regulada -también conocida como PVPC-, cuyos precios dependen en su mayoría de la cotización en el mercado mayorista, que este año ha batido todos los récords y ha vuelto a cerrar en diciembre con el mes más caro desde que hay registros: unos 140 euros de media.

El dato contrasta con la promesa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se comprometió en septiembre a que “todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018”, aunque posteriormente ha matizado que sería un dato “en promedio”. Las asociaciones de consumidores, sin embargo, siguen señalando que la subida afectará a un porcentaje mayor de hogares.

Desde comienzos de año, los precios de la electricidad se han multiplicado por cuatro, según los datos del Operador del Mercado Mayorista Ibérico (OMIE): el coste medio del megavatio hora (MWh) cerró en enero en los 60,17 euros, mientras que en diciembre se ha situado en los 239 euros. El dato es aún más sorprendente si atendemos al precio máximo, que batió en la víspera de Nochebuena su enésimo récord al dispararse hasta los 383,67 euros/MWh, superando los 400 euros en las horas centrales del día.

De esta forma, la luz para aquellos hogares con contrato regulado -unos 10,5 millones según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- terminará el año en los 87,43 euros/MWh de media. Son 30 euros más que en 2018, cuando cerró en 57,28 euros/MWh. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan igualar estas cifras, tal como sostiene el Gobierno?

Al menos tres de cada diez hogares pagarán más que en 2018

Sin embargo, se trata como decimos de un dato en promedio, que tiene en cuenta tanto los 10,5 millones de hogares acogidos a una tarifa regulada –cuyo precio viene marcado diariamente por el coste del MWh en los mercados mayoristas- como por los 16,2 millones de hogares con tarifas libres contratadas –con precios fijados por las comercializadoras a medio plazo que no dependen directamente de las fluctuaciones del mercado-. Y esto es lo que alegan desde el Ejecutivo para dar por cumplido el compromiso de Sánchez.

Además, hay que tener en cuenta que el coste de la luz en el mercado mayorista a comienzos de año fue relativamente bajo, pues hasta mayo se situó por debajo de los 67 euros/MWh mientras que en febrero cerró en los 28 euros/MWh. Esto ayuda también a que la media anual sea más baja.

El propio Sánchez reconoció este miércoles que, aunque "para la amplia mayoría" se está "cumpliendo con el compromiso", hay un 30 % de contratos que se encuentra en la tarifa regulada que "van a pagar algo más de lo que pagaban en 2018". Esto es, unos 3,6 millones de hogares. No obstante, habrá que esperar hasta el próximo marzo para que Eurostat actualice sus datos y comprobar si realmente se ha cumplido el compromiso del Gobierno.

Por su parte, la organización de consumidores Facua asegura que la factura de la luz será un 20 % más cara este año que en 2018, según los datos avanzados a RTVE.es. Según su secretario general, Rubén Sánchez, el Gobierno "nos está tomando el pelo”, ya que para igualar dichas cifras y conseguir “ese objetivo inalcanzable", la factura de diciembre “tendría que ser negativa y las compañías tendrían que devolver a sus clientes 12 euros a final de este mes, algo que obviamente no va a pasar”.

“Cuando no se explicitan mucho las cosas, todas las soluciones son buenas”, apunta a TVE el profesor de la Universidad de Comillas-ICAI José Luis Sacha, quien se muestra más cauto sobre estas cifras. “Yo no me atrevo a decir que haya hecho alguna trampa, desde luego, porque muy probablemente estén bien hechos los números”, recalca.