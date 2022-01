(Música)

(TODOS) Tres, dos, uno...

# La vida es dura # desde que sales del vientre

# y por eso estamos jodidos siempre.

# La culpa no la tengo yo # ni la tiene la gente,

# muere un abuelo y le culpan # al adolescente. #

# Culpable el adolescente,

# pero cuando hablas # con el Gobierno, te miente.

# Te lo juro # que me pasa por la mente,

# pero no quiero escuchar # lo que ya dice la gente. #

# La gente es que ya no puede más, # quiere salir de casa,

# quiere salir a bailar.

# Pero hay un problema # en esta sociedad

# el suicidio es la pandemia # más antigua que hay. #

# Hay chavales # que están en el lodo,

# aún hay chavales # que se sienten solos,

# que buscan la salida # y no encuentran aquí ningún modo.

# Tranquilos, chavales, # estamos con vosotros.

Yo dentro de nada hago los 17 años y sinceramente,

ya no me veía cumpliéndolos.

El suicidio es algo que tú piensas que ya no hay salida.

El suicidio es una solución eterna para un problema temporal.

Yo no pensaba que quería morirme, ¿sabes?

Pero sí que pensaba que no quería sufrir,

no quería pasar por lo que estaba pasando.

Y la manera que se me ocurrió en ese momento

que no tenía ganas de nada, era esa.

Cada día se mueren diez personas por suicidio.

Esto es algo... 70 personas por debajo de 19 años.

O sea, la minoría de edad, 70 personas al año.

Yo creo que es inaceptable.

# Me preguntan si estoy bien # y ni yo tengo la respuesta.

# Sigo muy cansado, # pero solo espero a que amanezca.

# Estás tan lejos, # pero te sigo sintiendo tan cerca.

# Mi mirada dice mucho, # aunque muy pocos me entiendan. #

"Las cifras de suicidios dan vértigo,

y mucho más cuando son de jóvenes, de adolescentes.

Viven una etapa vital de cambios en el cuerpo y la mente,

como rodando entre líneas y rampas de skate

en las que se suceden caídas y remontadas,

éxitos y fracasos y emociones extremas."

# Ahora solo quiero un nosotros.

# Dicen que la gente más pobre # es la más rica por dentro

# y no te juzgo... #

"La pandemia ha agudizado el sufrimiento

y ha hecho aflorar datos de muertes por suicidio

hasta ahora silenciadas.

¿Qué es lo que sabemos a día de hoy del suicidio,

la conducta suicida en la población adolescente en España?

Primero, que se ha convertido en la principal causa de muerte

a partir del año 2019,

por primera vez en la historia del país.

No tanto porque hayan aumentado de una manera significativa

las muertes por esta causa en esta población,

sino porque han disminuido las otras dos causas

más habituales, que son los accidentes de tráfico

y las muertes por tumores.

¿Qué es lo que nos ha enseñado la pandemia

respecto a la conducta suicida

y a la salud mental en esta población?

Pues, primero, que ya llovía sobre mojado,

en el sentido de que sobre la crisis de 2008

se ha montado la crisis que ha provocado la pandemia.

En principio, el coronavirus no afecta a la salud mental

ni tampoco provoca suicidios,

pero sí las medidas de control de esa pandemia.

-Lo que me pasó empezó en la cuarentena con el encierro.

Me dio muchísima ansiedad.

Yo no podía dormir.

Sentía que me moría.

Hasta que me tuvieron que ingresar por intento de suicidio.

Y, bueno, estuve ingresada casi un mes.

Lo pasé muy mal ahí dentro, viví cosas muy feas

que no le deseo a nadie.

Viví intentos de suicidio, peleas, encierros,

atamientos...

Y después de ahí... yo salí, no me encontraba mejor.

Entonces, di con los porros.

Entonces, me enganché muchísimo.

Yo tuve un brote psicótico.

La psiquiatra me mandó a hospital de día

porque era bastante feo lo que tenía.

Yo me negaba. Yo no quería venir.

Pensaba que esto no valdría para nada,

que no me serviría de nada.

Y el primer día ya hablé con Omar, que es mi psiquiatra,

bueno, era mi psiquiatra,

y él me dijo que como yo era también muy clara,

de: "No me gusta tal cosa, no me gusta tal otra",

él también sería muy claro y que no me obligaría a venir aquí

si yo no quería.

Entonces, yo decidí venir. Me lo pasaba bien.

Como no estudiaba, tenía algo para hacer.

Me sentía bien aquí.

Me sentía segura.

-¿Qué tal, Ana? -Muy bien.

-¿Estás bien? Hacía como un mes que te fuiste de alta ya, ¿no?

-Sí, me encanta lo que estoy estudiando.

Estoy muy contenta y estoy feliz de que me hayan dado el alta.

-Estamos en Fundación Orienta, que es una institución monográfica

especializada en salud mental infanto-juvenil

y concretamente estamos en un centro de salud mental

infanto-juvenil que tiene que laparte ambulatoria

y hospital de día, que es la parte de hospitalización parcial.

Ha aumentado mucho la demanda tras la pandemia.

Esto ha sido una crisis importante que ha afectado bastante a niños

y adolescentes, especialmente, a adolescentes,

y realmente ahora estamos desbordados.

Aunque siempre han faltado recursos para la salud mental,

especialmente la salud mental infanto-juvenil,

porque la red se desarrolló primero en adultos

y la salud mental siempre ha estado a la cola de la salud general.

Pero además, la salud mental infanto-juvenil ha ido atrás.

-Es importante diferenciar entre los problemas de salud mental

y la conducta suicida,

porque da la sensación de que todas las personas

que tienen comportamiento suicida, bien ideación

o intentos de suicidio o que hayan fallecido por este motivo,

lo que tienen es un problema de salud mental.

Esto, en edades tan complicadas como las tempranas,

es un cóctel peligroso.

Esto hace que, por ejemplo,

tengamos muchos intentos de suicidio.

No existen tantas muertes con respecto a otras edades,

la adulta o la tercera edad, pero sí que existen muchos intentos

y donde se ve muy claro también es en las autolesiones.

-Autolesiones empecé en el 2013, cuando empecé a sentirme mal

pero no sabía qué me pasaba.

El intento de suicidio fue en 2019. A finales.

Se me juntaron muchas cosas y no lo supe canalizar.

Y lo canalicé así.

La pandemia muy mal, porque es eso que mi psicóloga

me ha dicho siempre siempre, que mi terapia es salir de casa,

porque yo soy una persona que, si me quedo en casa,

pienso cosas negativas y me acabo hundiendo en la miseria.

Al principio bien estaba con mis dibujitos, mis cosas,

pero cuando ya pasó una semana, que solo había pasado una semana,

ya vi que estaba muy mal, que yo necesitaba salir.

Encima, en esa época me dio una embolia en el pulmón

y tenía pánico del COVID.

Pero sí, sí, acabé muy mal.

Y en el confinamiento yo no me di cuenta,

pero sí que resulta que desarrollé un TCA,

que es un trastorno de la conducta alimentaria por atracón.

-En los adolescentes es muy importante diferenciar

una crisis de la adolescencia,

de un problema de salud mental en la adolescencia.

Un adolescente tiene que encontrar su identidad.

Pero, además, hay otro problema que es la difusión de identidad:

cuando un adolescente ya tiene como un problema previo,

en el cual ya llega a la adolescencia

sin poder definirse a sí mismo,

sin poder definir qué cosas le gustan,

sin poder definir cuáles son

las personas importantes de su vida...

Llega con una base de personalidad frágil.

Entonces, normalmente estos adolescentes

tienen un problema que se llama trastorno de personalidad.

Una depresión en un adolescente

no es que está deprimido una semana, unos días,

sino durante semanas y durante meses.

Eso es una depresión mayor, con un sentimiento de vacío crónico

y grave del cual no mejora en ningún momento.

-Sin ayuda. -Sin ayuda.

Pues este es mi Instagram donde subo mis dibujos

y también hago activismo sobre la salud mental.

Esta, por ejemplo, habla sobre la felicidad,

que nos pensamos que es como un objetivo,

y en realidad es un estado temporal

como todas las emociones.

Y luego también este es el primero que dice sobre salud mental

que simplemente es... bueno, soy yo,

antes tenía el pelo largo, abrazando un cactus,

que es como el dolor que supone tener un trastorno mental

y que al principio pensaba que estaba muy sola,

pero al final no, lo típico.

"Buscando por internet, Andrea encontró Obertament,

una alianza de organizaciones

que luchan contra el estigma en salud mental."

Obertament, todas las actividades

y las campañas y proyectos antiestigma que hacemos

se basan en que la experiencia de la persona

con un diagnóstico de salud mental es la que es útil para modificar

comportamientos estigmatizantes de la población.

Nos alimentamos de este grupo de jóvenes

con experiencia de trastorno mental para idear la campaña,

diseñar los mensajes y saber un poco cómo respiran

estas personas jóvenes para poder hacer una campaña

lo más efectiva posible.

-Ahora, si queréis, podéis añadir algunos prejuicios

que no hemos comentado: estereotipos, creencias,

mitos sobre salud mental.

¿Qué ideas están en esta sociedad?

¿Qué hacen, nos perjudican..?

¿Por qué son ideas que son falsas directamente?

Porque vienen de un imaginario, de una cultura...

¿Cuáles son las ideas más perjudiciales?

-Lo que me pasó es que yo en bachillerato y en la ESO

era una chica de dieces.

Todo lo hacía para sacar dieces y para que la gente no viera

que yo tenía un trastorno.

Entonces, cuando yo busqué ayuda,

fue justo un mes antes de la Selectividad.

Pero yo tenía los síntomas de un TLP

y de trastorno bipolar desde los 14 años.

Y cuando busqué la ayuda me dijeron:

"Pero no puede ser, si siempre estás con la sonrisa.

¿Cómo puede ser que estés deprimida si sacas tan buenas notas

y se te ve feliz?".

Y realmente estaba pasando por un trastorno,

pero no lo quería enseñar por miedo a que me dijeran o que estaba loca

o que era un bicho raro.

Me sentía como que lo que estaba haciendo

no era verdad. Como... yo era la única.

-Yo tenía el objetivo de encontrar un diagnóstico físico

porque yo no quería tener un diagnóstico psicológico.

Y era como un autoestigma de decir:

"A mí no me puede estar pasando esto,

yo no puedo tener esto".

-Hay otro prejuicio añadido y, de hecho, esta reunión

es relativamente poco representativa,

pero normalmente siempre hay mayoría de mujeres,

porque los hombres tendemos a no admitir

cuando hay algún conflicto a nivel salud mental,

pero está el añadido de la hombría.

Y, por otro lado, también está el prejuicio

de la romantización, que viene externo:

"No, es que es un genio atormentado".

A ver, por favor, vamos a hablar de esto seriamente.

Tener un trastorno mental no te va a hacer escribir mejor,

no te va a hacer hacer esculturas más bonitas...

No pasa, no pasa.

-¿El miedo a la reacción de los otros

impide que podamos hablar sobre este tema?

El cómo van a reaccionar si digo lo que me pasa por la cabeza.

-Yo di señales,

y en algún momento las respuestas que llegué a encontrar eran:

"Pero ¿estás tan mal como para..?". Pues vale, ya no comento nada más.

Quizás es que tú piensas que "yo no estoy tan mal para",

pero lo sigo sintiendo así.

O te dicen: "Uy, no sabía que estabas tan mal",

o "Que estabas tan tan fatal, tan loco, tan...".

-La OMS hace dos o tres años sacó un comunicado diciendo

que hablar sobre el suicidio era positivo.

Se tenía que hablar.

El hecho de que haya temas que sean un tabú es perjudicial.

Ahora bien, los medios tienen este poder en positivo,

pero también tienen un poder que puede ser perjudicial

si este tema no se trata como se debería tratar.

Y en el caso del suicidio, todo lo que tiene que ver

con hablar del método, hablar de lugares muy concretos,

dar detalles sobre el qué, el cómo, el cuándo,

muy concretos, se ha demostrado que podrían hacer o provocar

un efecto llamada.

El problema de la conducta suicida es especialmente complejo,

por cuanto desconocido.

No sabemos si es genético, en qué medida puede ser genético,

si es biológico, sociológico,

por qué los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres

si las mujeres intentan tres veces más el suicidio que los hombres.

O es una cuestión más cultural, de roles sociales,

de presión social, etcétera.

Se petición, de ayuda, de vergüenza social...

No lo sabemos bien.

-Lo que notamos al principio de la pandemia,

justo con el confinamiento fuerte, fue una reducción del número

de tentativas de suicidio que nos llegaban al hospital.

Después de seis o siete meses,

todos estos chicos, de estar medio fuera, medio más en casa,

tienen que enfrentar la parte académica otra vez.

O sea, un incremento brutal.

Y lo que también notábamos era un cambio de perfil.

Para que nos hagamos una idea, atendemos a chicos

que, por decirlo algún modo,

se sienten atropellados por la vida.

Chicos que se sienten, con las exigencias de fuera,

también por las propias ideas,

exigencia, toda la influencia de redes,

toda la expectativa y la presión que se les pone,

que se sienten como desbordados en diferentes ámbitos de la vida,

a nivel académico, como social.

Ya sabemos que la adolescencia es un reto y que ni de lejos

es la mejor etapa de la vida, es la peor con diferencia.

Pero muchas veces me veo en una visita de un hospital

con una familia diciéndole a un chico de 15 años

que la adolescencia es una mierda.

Y es que yo creo que no hace falta llegar al hospital

para que sepan eso.

O sea, la adolescencia es una mierda, ya está.

Y ellos me dicen: "¿En serio?

Es que me habían dicho que era la mejor etapa de mi vida",

se alivian porque se validan en el malestar y en el sufrimiento.

Son retos los que tienen pendientes.

-Tuve una depresión y me sentía muy mal, muy mal, muy mal.

Y entonces fue derivando a intentos de suicidio, autolesiones, TCA.

Mi tía tenía cáncer y se murió.

Pues yo lo único que sentía cuando se murió

fue que quería irme con ella. Quería morirme para irme con ella.

No sé. No tenía sentido seguir aquí.

Mi malestar se traducía en encerrarme en una habitación,

supuestamente hacía tarea, pero lo único que intentaba hacer

era deporte para bajar de peso.

La autolesión en mi caso era un relajante.

Me motivaba a estar más en paz.

Mi ingreso duró un mes y estuve en Itaka,

en San Juan de Dios.

No sé, sentía que no encajaba allí porque yo no creía

que necesitase un ingreso.

Pero luego lo ves desde fuera cuando ya lo pasas

y dices: "Estaba muy mal".

La verdad es que este hospital

me ha ayudado muchísimo más que el otro.

Es que el otro es una cárcel y aquí tienes más libertades.

También tienes tus límites, porque si no hay límites,

tampoco tienes ninguna pauta para seguir,

pero te sientes mucho más acogida y más resguardada, yo creo.

Hay una falta de especialidad ahora en psicología infanto-juvenil,

porque no se ha tenido en cuenta

la importancia de la prevención y de la atención,

porque hay unas etapas claves del desarrollo

en las que hay que estar especialmente atentos.

Son el postparto, el nacimiento,

la entrada a la guardería y a la escolaridad

y la preadolescencia y la adolescencia.

Son puntos de crisis evolutivos graves

donde pueden iniciarse problemas en el desarrollo

que si no se tratan incipientemente

pueden desarrollar una enfermedad mental.

Hace falta realmente una promoción de la salud mental infanto-juvenil

fuera de los centros de atención,

una alfabetización en salud mental en las escuelas,

en medicina general y en las familias,

y conocer los indicadores a partir de los cuales hay que pedir ayuda.

¿Creéis que ir al psicólogo es estar loco?

(ALUMNOS) No. -¿Lo tenéis claro?

(ALUMNOS) Sí.

¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo?

¿Cómo lo hacemos? -Ponernos a dieta.

-Comemos saludablemente. Bien, alimentación.

¿Qué más hacemos para cuidar cuerpo?

-Deporte. -Tenemos claro que comemos sano,

que hacemos deporte,

y que si algo nos duele, vamos al médico.

Pero ¿cómo cuidamos nuestro cerebro?

¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo? -Leyendo.

-Leyendo se cultiva la mente y el intelecto. Es verdad.

-Iniciamos estos talleres mucho antes de la pandemia

y a raíz de la pandemia, es cuando el año pasado

muchos centros educativos y muchas familias

sugirieron que se debía, con el esfuerzo

de ayuntamientos y AMPAS, realizar un taller de prevención

y detección; prevención para alfabetizarlos y enseñarles

qué son los trastornos psicológicos,

y detección para que identifiquen y puedan pedir ayuda también.

Y hemos notado que se han triplicado las demandas

después de la pandemia,

como también lo han hecho los trastornos.

-Y sin salud mental no hay salud, y eso es muy importante,

porque muchas veces minimizamos, relativizamos el dolor emocional,

porque como yo de cuerpo me levanto cada mañana,

voy al insti y funciono, pues ya está bien, pero no es así.

¿Cuál sería un síntoma, por ejemplo, que moleste mucho,

que se os pase por la cabeza

que puede ser un síntoma de salud mental?

El estrés. -Los nervios.

-El enfado. -El enfado, cuando es muy seguido

y durante mucho tiempo.

Pero hay uno que habéis dicho, los nervios, el estrés,

que cuando está muy seguido con nosotros

tiene unos efectos muy claros, se llama ansiedad.

¿Y quién lo cura?

Son en parte los psicólogos, en parte los psiquiatras,

si se necesita.

-El suicidio está muy presente y lo hemos detectado

por medio de las tentativas.

Hay adolescentes que han acudido a consulta

con pensamientos recurrentes de muerte

de forma más pasiva, más romántica incluso,

sin acabar de hacer una tentativa;

y otros adolescentes que desgraciadamente lo han intentado.

-Personas que sufren acoso escolar,

es una situación durísima

en la que hay depresión y ansiedad casi siempre.

Y es más probable si hay depre que haya suicidio.

Son los casos como más importantes.

Nuestro centro, cuando realiza estos talleres,

lo que hace es vincular la ayuda

al psicopedagogo o psicopedagoga titular de la escuela.

Cuando hacemos estos talleres reforzamos esta figura,

y es el psicopedagogo el que hace

la derivación a los centros de salud mental pública

especializados en infanto-juvenil.

La reflexión que podemos compartir como equipo de psicología sanitaria

es que cuando el adolescente pide ayuda

la sintomatología remite; si esa ayuda es continuada, ¿no?

Entonces, animar a las familias a que pidan terapia.

-Después de toda la información que tenemos,

la pregunta es: ¿crees que tienes o has tenido un trastorno mental

o si conozco a alguien que pueda tenerlo?

Levantamos manos. Muy bien, mucha más gente.

"La familia siempre está presente para la prevención

o como víctimas colaterales de un suicidio,

como supervivientes.

Igual que en otras muchas ciudades de España,

en Barcelona hay asociaciones que atienden altruistamente

a las familias con sesiones individualizadas

y con grupos de ayuda mutua."

Yo perdí mi madre por suicidio hace 12 años exactamente,

y cuando yo lo viví me di cuenta de dos grandes temas:

uno es el gran tabú que había sobre la cuestión,

y, por otro lado, el poco soporte y la poca información que había

para poder acompañar a la persona que llevaba a cabo una tentativa.

U obviamente, luego, cuando había la muerte,

este acompañamiento emocional.

A raíz de esta experiencia,

nosotros fundamos esta asociación con la voluntad de acompañar

en los momentos previos.

Las familias, las personas que vienen,

vienen con un nivel emocional...

Con mucha angustia, muy agotados.

Muchos de ellos intentan estar permanentemente vigilando

y controlando al familiar

para que no vuelva a hacer otra tentativa,

y es un rol muy muy complicado y muy muy agotador.

Hay un gran perfil de familiares que viene,

que son padres y hermanos, sobre todo, de personas muy jóvenes.

Y con este sentimiento de culpa de: "¿Qué más puedo hacer por mi hijo?

"¿Por qué no me está trasladando el problema?

¿Por qué no se está acercando a mí?".

Y, de alguna forma,

lo que les intentamos es dar recursos

para tener esta conversación.

La vida de futuro que tú habías proyectado en la vida de tu hijo,

que es... -"Como Clara,

la psicóloga Cecilia Borrás,

cuyo hijo de 19 años hace 12 que se suicidó,

también ha pasado del duelo a la acción."

-Eso no va a ocurrir,

con lo cual la rutina del día a día...

"En España no existe ninguna asociación

que agrupe a los familiares de muertos por suicidio.

A Cecilia y Miguel les gustaría fundar algún día

un lugar donde compartir su experiencia."

(SUSPIRA) Lo conseguimos.

Lo conseguimos.

Creo que con la asociación pudimos,

con mucho esfuerzo,

transformar ese porqué para un para qué.

-Bueno, hacía tiempo que no nos veíamos.

-Pili, Julián, gracias por estar aquí.

-Hola, Cecilia. -¿Cómo estáis?

-¿Qué tal? Bueno, un poco más aliviados,

pero siempre va el sentido de la culpabilidad encima,

la mochila de piedras atrás, cargados,

y siempre intentando llevarla contigo lo mejor que puedes, claro.

No es la agresividad del primer día, evidentemente,

ni la rabia del primer día,

ni el querer e irte con él como el primer día, pero...

Bueno, pues gracias a la asociación

también es verdad que...

Que hemos aprendido a llevar esa mochila,

pero ir con ella.

-Nada que ver con el principio.

A ver, han pasado siete años,

y, bueno, hemos aprendido a tomar un poco de distancia

y a sentirnos menos culpables.

El sentimiento de culpa no lo podremos quitar...

-Menos culpables, no.

-A ver. -Menos culpables.

-Bueno, yo lo que quiero decir es que...

No... Creo que no estaba en nuestra mano.

O sea, que nosotros hicimos todo lo que pudimos por nuestro hijo,

es evidente, igual que con nuestra hija,

y, bueno, pues no lo podemos controlar todo.

Y, bueno,

el Sergi era una persona adulta,

y él tomaba sus decisiones,

y tenía una forma de pensar,

y, entonces, bueno, pues yo...

Yo, personalmente, me siento tranquila.

Hablar del suicidio, nadie...

No se habla, es un tema que no lo hablas,

entonces, te da vergüenza, te da miedo.

No sé, es un tema que pensábamos:

"Bueno, el Sergi ya se recuperará.

Es tímido. ¿Para qué lo vamos a llevar?".

En fin, yo estaba buscando algo que me pudiera ayudar en este tema.

-Claro.

No lo había.

No lo había. No había nadie, no había nadie.

Entonces, sí que estaba DSAS, que era la asociación,

pero la asociación hablaba

de supervivientes después del suicidio.

Esto no iba conmigo,

mi hijo no se había suicidado todavía.

DSAS la conocí cuando pasó.

Y los psicólogos del ayuntamiento vinieron,

y la psicóloga me da un tríptico,

un díptico, que precisamente era de DSAS.

-(ASIENTE) -Cuando vinimos a verte...

-No quería. -Claro.

Cecilia pues nos hizo el acompañamiento,

la primera sesión,

y, bueno, nos ofreciste el grupo de apoyo,

pero, bueno, Julián estaba rabioso y...

-No, era tarde ya. A mi hijo no me lo iban a devolver.

-Y ya no querías participar

en el grupo de apoyo,

y entonces vine yo.

Fueron como mi espejo, como mi...

Donde reflejarme.

Yo me sentía acompañada,

yo no tenía ningún tipo de problema en hablar,

porque sabía que ellos me entendían perfectamente, todos.

Esa sensación que decís de la soledad es...

Todo el mundo que viene a la asociación,

esa pregunta que aún a día de hoy me hacen,

es decir: "Pero ¿hay más gente como yo?".

-Sí. -Porque nunca...

Nunca esperas que esto te pueda ocurrir.

Lo vemos como una cosa muy imposible,

como que... -No.

"Hombre, en mi familia no va a ocurrir nunca".

Y cuando te ocurre te das cuenta de decir:

"Hay muchísima gente que está en su casa,

le ha pasado y tiene miedo a hablar o no tiene un espacio".

-Tienes que ir a una asociación, o sea,

yo ahora la labor de compensación

es si hay gente que puede acudir,

que lo haga, que hablar tiene que ser perfecto,

porque si no, no sobrevives.

(Teléfono)

"En Barcelona,

estas asociaciones de ayuda a familiares también colaboran

desde agosto de 2020

con un teléfono de prevención del suicidio.

Este servicio gratuito se habilitó desde el Teléfono de la Esperanza,

con una larga tradición en muchas ciudades españolas.

Al otro lado de la línea hay 50 voluntarios con formación

las 24 horas, todo el año,

activando rescates y emergencias

y consolando a mucha gente desesperada y con ideas suicidas."

(HABLA EN CATALÁN)

Tanto al ayuntamiento como a nosotros nos ha sorprendido

que siendo un servicio de ayuda telefónica,

pues que tenemos una incidencia de gente por debajo de 28 años

del 28 por ciento,

y el 1 por ciento por debajo, menores de edad,

es decir, 45 chavales o chicos o chicas menores de edad

que han llamado en una situación de crisis,

porque no sabían qué hacer con su vida,

o hasta en un momento de miedo; miedo a suicidarse.

La persona piensa que: "Me mato",

y el problema igual es un problema amoroso,

un problema económico,

un problema de bullying, o un problema de acoso...

El adolescente sufre mucho cuando tiene

un secreto que no puede contar.

Hay un leitmotiv en los que nos dedicamos

a la prevención del suicidio, que es...

El suicidio es una solución eterna para un problema temporal.

La forma de interactuar con el usuario

es a través de la técnica de la escucha activa.

Intentas interactuar emocionalmente con la persona con la que conectas,

quieres entender lo que le está pasando,

quieres saber, en el sentido general,

lo que le pasa en su vida, en el momento que está,

no simplemente "qué te pasa y qué solución te doy".

Una idea muy importante

del teléfono de prevención del suicidio,

es que la llamada no tiene tiempo.

No hay que colgar porque hay que atender a otra urgencia,

sino el tiempo que necesita la persona,

pero si veo que no lo puedo resolver,

he de conseguir los datos para que me deje enviarle...

"Mira, ahora te envían a los Mossos",

o "¿qué te parece si...".

Incluso esta persona llama a la ambulancia

para que pueda ir,

pero tú nunca dejas la llamada con la persona.

Eso es muy importante.

Yo creo que la atención urgente está garantizada.

O sea, no habrá un chico que se quede sin su atención.

Se implantó el Codi Risc Suicidi,

y cualquiera que tenga una crisis suicida,

al momento del alta, en 72 horas en el menor,

tiene una visita con su psicólogo de referencia.

O sea, tenemos una ratio de psicólogos en España

que es tres veces menor que la media europea.

Codi Risc Suicidi lo que ha hecho en todo caso ha sido

estos déficits que puede haber

en cuanto a ratio profesional por...

Psicólogo por 100.000 habitantes,

tensionarlo más, porque de repente el centro

se ha encontrado que lo tiene que atender todo.

Yo seguía yendo a la psicóloga pública hasta hace poco,

porque ya la última vez que tuve visita con ella

me la movieron para ocho meses después

y, entonces, ahora voy a una privada,

y muy bien. En la privada, muy bien.

Y tengo la suerte de que he encontrado una barata.

Mis padres toparon con ella de casualidad,

la encontraron barata, y empecé yendo cada semana,

después cada dos semanas y ahora estoy yendo cada dos semanas.

El sistema sanitario público es totalmente deficitario

en cuanto a un abordaje psicoterapéutico

de los problemas de salud mental.

El sistema sanitario público lo que hace fundamentalmente

es solucionar los problemas de salud mental con pastillas.

Si alguien quiere recibir

una atención psicológica de calidad,

tiene que ir a la oferta privada.

No hay otra.

"Las demandas al sector privado

también se multiplicaron en pandemia.

Hablamos por videoconferencia con una psiquiatra

que atendió así a muchos pacientes jóvenes."

Yo antes de la pandemia hacía alguna visita online,

pero tampoco era lo habitual.

Y en el momento del confinamiento,

yo me quedé encerrada en casa,

Tuve la suerte de poder trabajar online,

y tuve que ampliar mucho mi horario,

porque la gente estaba mal,

había mucho sufrimiento, había mucha demanda.

Pero ¿has tenido algún caso de intento de suicidio

o finalmente de suicidio?

Suicidio consumado no, por suerte.

De tentativas de suicidio, sí.

Y, bueno...

Y de estar mal, de sufrir mucho, de querer morir, esto sí.

Y esto es debido también al cambio de modelo, ¿no?

Desde que hemos entrado en el mundo digital,

el modelo social de vivir ha cambiado,

y por lo tanto, digamos,

los desórdenes emocionales y de comportamiento

también han cambiado.

Y la inmediatez.

Pues yo pienso que las personas ahora son...

Digamos, la sintomatología es mucho más aguda,

es mucho más intensa.

Quiere que se les deje morir,

pero si estuviera feliz y estuviera bien,

no se querría morir, seguro.

Quítele todo de su alcance,

todo lo que pueda ser peligroso en ese sentido.

Quíteselo, ¿vale?

Pero que si usted le ve ahora que está muy mal,

lléveselo a urgencias.

Teléfono contra el suicidio.

Buenos días. ¿En qué podemos ayudarle?

Teléfono contra el suicidio. ¿En qué podemos ayudarle?

Claro, cuenten en el colegio

que su hija está pasando por una depresión,

que se autolesiona, que ha estado...

Que tiene pensamientos e ideación suicida.

De todas formas, si están aquí en Madrid,

como ella está estudiando, está en el colegio,

tienen el seguro escolar,

y el seguro escolar la puede atender.

Hay también,

según la patología que tenga la niña,

puede asistir también algún hospital de día infanto-juvenil,

que también hay aquí en la Comunidad de Madrid.

Espero que todo esto se solucione con los datos que le he dado.

Venga, que todo salga bien. Hasta luego. Buenos días.

Bueno, fijaos, en este momento que estáis aquí,

hemos recibido tres llamadas de niños,

de padres de niños adolescentes, entre 14 y 16 años.

Y lo malo de todo esto es que estaban perdidos.

No sabían que podían acudir a diferentes centros

o diferentes recursos.

Ya sabemos que no somos todos los psicólogos,

porque somos muy poquitos en la Seguridad Social,

que no hay recursos suficientes,

pero, lo que les decimos,

por lo menos poneos en la lista de espera,

aunque ya sabemos que las listas de espera

a veces son de ocho meses y hasta un año.

Cuando salimos en televisión y se da nuestro teléfono,

el 911 385 385,

durante dos o tres días se triplican las llamadas.

Gente que a lo mejor no saben que existimos,

o gente que les da vergüenza ir a un psicólogo o un psiquiatra,

o, sobre todo, los jóvenes,

contar sus problemas en la propia familia;

al ver que hay un psicólogo gratuito que te va a atender anónimamente,

pues entonces hemos visto cómo aumentaban las llamadas.

Hemos conseguido, creo que durante estos dos años,

hemos conseguido salvar muchas vidas, por un lado,

pero, sobre todo, colocarlo en la sociedad.

-Es ahora cuando estamos viendo este aumento muy significativo,

porque se registran dentro de los servicios asistenciales,

sanitarios y clínicos de lo que es el comportamiento autolesivo,

y de lo que es la ideación

e intentos de suicidio en los más jóvenes,

cuando estamos un poco alarmándonos.

Es decir, el problema ya existía, lo que pasa es que no lo veíamos.

Al aumentar, ya nos estamos dando cuenta

y nos estamos preocupando más.

"Una manifestación el pasado 11 de septiembre en Madrid

fue el primer grito público colectivo para reclamar

un plan nacional de prevención del suicidio.

Un mes después, el sábado 9 de octubre,

el presidente Pedro Sánchez presentó

un plan de acción para la salud mental,

dotado con 100 millones de euros

y con la promesa de un teléfono corto de 24 horas

para la prevención del suicidio."

Vamos a poner el foco en la infancia, en la adolescencia,

como demuestra la creación

de esta especialidad de psiquiatría infantil.

¿Qué es lo que ocurre?

Que se anuncia un plan de salud mental.

¿Qué queremos? Que se anuncie un plan de prevención del suicidio.

Queremos una estrategia de prevención suicida

en el Sistema Nacional de Salud,

o un plan de prevención del suicidio en el país.

Ningún gobierno...

Cuando digo "ninguno", ninguno en la historia de España,

ningún gobierno central ha hecho absolutamente nada

por la prevención suicidio.

El Gobierno central, este y cualquiera,

siempre se va a escudar en que son competencias autonómicas.

También son competencias autonómicas

otros problemas que tenemos, como la violencia de género, etc.,

y hay campañas de sensibilización con respecto a esto.

Igual que con esto se hace con las drogas, con el alcohol,

con el abuso sexual o el maltrato, con el acoso laboral,

con el acoso escolar, con los accidentes de tráfico...

Por lo tanto,

son cuestiones que afectan a la sociedad en general

y a toda la población.

¿Por qué en el tema de la prevención del suicidio no?

"En muchas comunidades autónomas están haciendo planes, estrategias

y protocolos de prevención y atención al suicidio,

pero con implantación desigual.

Habrá que esperar cómo se concretan las medidas del gobierno central

para luchar contra esta lacra.

A entidades sociales con mucha historia,

como La Barandilla en Madrid,

se están sumando otras iniciativas personales.

Son activistas muy reivindicativos que están dando visibilidad

a la realidad del suicidio y que exigen soluciones.

De que quiere ir al psicólogo y no lo puede pagar.

Por favor, contadlo en las redes.

Buenos días, queridos oyentes,

bienvenidos a un programa especial de la radio social La Barandilla,

dedicado a algo tan complicado y tan traído en estas fechas

como es hablar del mundo de la prevención del suicidio

y del suicidio. Este es un programa especial

de "Escaleras de la dependencia",

donde tengo a dos personas que admiro, en la radio social,

uno es nuestro embajador, Javi Martín,

y otro es otro actor también, Román Reyes,

que ha sido de las personas que en este último año

ha conseguido ayudarnos y, sobre todo él,

cambiar la imagen que había de la prevención del suicidio.

-Ha sido como increíble cómo ha ido creciendo todo,

y la verdad, yo no me lo esperaba.

Y lo más triste es que hace falta presionar más aún,

porque hacen falta más medios.

Entonces esto me da que...

Vosotros lleváis muchos años haciéndolo,

yo un poquito menos, desde el suicidio de mi madre,

y te das cuenta de que esto va para largo.

pero es verdad que desde el 4 de noviembre del 19,

que se suicidó mi madre, hasta ahora, sí que noto un cambio,

por lo menos en hablar,

y cómo los medios se han ido abriendo.

-Cuando yo estuve en esa depresión tan terrible

y ese sufrimiento tan fuerte, y a punto de quitarme la vida,

dije: "Esto tengo que contárselo a la gente

para para poder decirles que se puede salir de la depresión".

Hay que ponerse en manos de profesionales, psicólogos,

psiquiatras, a veces medicación, pero se puede salir.

En el caso tuyo, ¿la gente joven se está dirigiendo

a vuestra plataforma y a vuestro proyecto?

En el Instagram, tanto a Stop Suicidios como al mío,

nos escriben constantemente, y muchos son jóvenes,

ya no solo los que se encuentran mal,

sino compañeros de compañeros que se han suicidado,

que no saben qué hacer.

Se sienten culpables, imagínate.

Y bueno, nuestros chavales son el futuro y desde luego,

si se les dan herramientas,

pues estas frustraciones que vamos a tener,

que todos tenemos, pues las podrás gestionar.

Y es que vi una frase, que es de José María Toro,

una cita que me pareció muy bonita

a colación de la educación emocional, que dice:

"¿De qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo

si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia?".

Y esto es que me parece la clave.

Yo siempre lo digo de la forma de que siempre nos enseñan a sumar,

pero no nos enseñan a gestionar nuestras emociones.

# Andaba en la cuerda floja,

# dependía de un hilo.

# Ella, diferente al resto, # era de otro estilo.

# Sus padres no le hacían caso, # vivían tranquilos.

# Se veía gorda # y no pesaba ni 40 kilos... #

Yo creo que en la pandemia

todo el mundo estaba metido en las redes,

y yo también me empecé a comparar mucho

con la gente de las redes sociales.

Instagram solo vende lo que quiere la gente,

entonces no va a ser nunca realista,

porque tú puedes ver a una persona superflaca,

pero en la vida real no es así.

# Encerrada todo el día, # no podía más.

# Pensaba en morirse, # se quería suicidar. #

Todo el mundo diría que no quiere que le pase algo así,

pero cuando lo pasas,

luego yo pienso que si no hubiese pasado

no sería así, y en verdad me alegro de cómo soy.

Me enseñó a que quería dedicarme a la medicina

y ayudar a otras personas en mi situación

cuando fuese mayor,

porque sentía que lo que no habían hecho bien conmigo,

quería hacerlo bien con los demás.

Lo que yo le diría a los jóvenes como yo,

que están pasando por algo muy malo

y que piensan que no hay salida,

que siempre hay,

que aunque les cueste buscar ayuda,

que busquen, porque...

O, si no quieren buscar ellos,

que se dejen ayudar por sus familias y que busquen ayuda,

porque siempre habrá alguien que te va a esperar

con los brazos abiertos para ayudarte.

(Música)

# Me preguntan si estoy bien # y ni yo tengo la respuesta,

# sigo muy cansado, # pero solo espero a que amanezca,

# estás tan lejos, # pero te sigo sintiendo tan cerca.

# Mi mirada dice mucho, # aunque muy pocos me entiendan.

# Ya ni sé ni cómo soy, # ya ni sé si me conozco,

# ya ni sé si me siento yo mismo, # me siento alguien, otro.

# Ya pasé de estar en calma, # ahora solo quiero alboroto.

# y no quiero más un tú y yo, # ahora solo quiero un nosotros.

# La gente más pobre # es la más rica por dentro,

# y no te juzgo, # tan solo digo lo que siento.

# Y me siento lleno por dentro # cada vez que me concentro,

# para hacerte sonreír, # para inmortalizar el momento.

# Y aunque me joda decirlo, # al final tenías razón,

# y aunque me joda admitirlo, # fui yo quien se equivocó.

# Me cegué a mí mismo y no pude ver # lo que tenía enfrente.

# No valoras lo que tienes # hasta que un día lo pierdes.

# Ahora estoy roto por dentro # escribiendo esto,

# y aunque lo merezco, nunca pensé # que lo nuestro se acababa,

# pero habrá otro comienzo, # y hasta ese momento

# supongo que estaré en la caída # de la que me hablabas. #