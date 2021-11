La quinta ola de la pandemia de COVID-19 llevó a los gobiernos autonómicos a endurecer nuevamente las restricciones este verano, incluso decretando toques de queda, pero el descenso de la incidencia de los contagios, junto a la mejoría de otros indicadores, ha hecho que la mayoría de las comunidades hayan levantado ya las limitaciones de aforo y horarios.

Madrid, Navarra, País Vasco, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria y Aragón se encuentran ya en una especie de 'nueva normalidad' manteniendo el uso de la mascarilla y la distancia interpersonal.

Otras comunidades como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Canarias y Baleares mantienen algún tipo de restricciones en hostelería y/o ocio nocturno, ya sea de aforo, horarios o límite de personas en las mesas.

Para no perderse en la multitud de normativas vigentes, RTVE.es ha recopilado las principales aplicadas en cada territorio a día de hoy.

Las sucesivas olas han obligado a las autoridades autonómicas sanitarias a endurecer las restricciones para luego volver a flexibilizarlas en varias ocasiones, la última vez con la quinta ola de este verano. Cada comunidad lo hace a su ritmo y con decisiones que no siempre son las mismas aún para niveles de riesgo parecidos.

Restricciones por comunidad

Nivel 1: 75 % de aforo en interior y 100 % de aforo en el exterior. Se eleva el límite de finalización de pruebas y eventos deportivos no convencionales hasta las 01:00 horas.

Ocio nocturno : en los municipios en "nivel 0" no hay restricciones de aforo ni horario, más allá del que marque la licencia.

Restauración: todos los municipios andaluces están, desde el 21 de octubre, en el llamado nivel de alerta 0 de "nueva normalidad", por lo que no hay límites ni de aforo ni de horarios.

Sin restricciones de aforo ni de horario. En el caso de la hostelería será necesario instalar medidores de CO2 y asegurar una buena ventilación o procurar una distancia de metro y medio entre personas no convivientes.

Ocio nocturno: sin más límite horario del que marque su licencia. Será necesario instalar medidores de CO2 y asegurar una buena ventilación o procurar una distancia de metro y medio entre personas no convivientes.

Restauración: sin más límite horario del que marque su licencia. Será necesario instalar medidores de CO2 y asegurar una buena ventilación o procurar una distancia de metro y medio entre personas no convivientes.

Prohibidos los botellones y fumar en la vía pública si no se puede mantener la distancia de 2 metros con el resto de personas.

Gimnasios al 100 % con mascarilla. En Menorca la obligación de la mascarilla en los gimnasios se mantiene solo en aquellas zonas donde no se pueda mantener distancia de seguridad.

Nivel 4: Cines y teatros al 33 %. No se pueden celebrar espectáculos públicos.

Nivel 2: Cines y teatros al 55 %. Espectáculos públicos al aire libre solo con público sentado con un aforo del 50 % si se consumen alimentos y 33 % del aforo si se consumen. No se pueden celebrar en espacios interiores.

Prohibido fumar en la playa, en terrazas, en eventos multitudinarios y en la vía pública cuando no sea posible mantener una distancia interpersonal de 2 metros, ante la población vulnerable la distancia será de 4 metros.

Uso de mascarilla en espacios cerrados de uso público o que se encuentre abierto al público. Al aire libre si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros y en medios de transporte.

Restauración: desde el 21 de octubre Cantabria está en el llamado "nivel de riesgo controlado", en el que ya no existen limitaciones de aforo. Se mantiene la prohibición de fumar en terrazas.

La actividad formativa no reglada se podrá impartir de manera presencial al completo; al igual que las escuelas de música, danza o deportivas; y también las bibliotecas abren totalmente al público y recuperan los servicios ordinarios de préstamo y uso de medios tecnológicos.

En los eventos deportivos, cuando no haya butacas preasignadas, 75 % del aforo con máximo de 500 personas en interior y mil al aire libre.

Se seguirá utilizando la mascarilla en espacios interiores de uso público y también en exteriores cuando no se cumpla la distancia mínima de metro y medio.

Solo se necesita cita previa y mascarillas. Ya no hay limitaciones en el número de personas ni el tiempo.

Bares y restaurantes. Se permite el consumo en barra con una separación interpersonal de 1,5 metros. No hay límite de aforo y el horario es el habitual del sector, hasta las 2.30 como máximo y 30 minutos añadidos los viernes, sábados y víspera de festivos.

Se recomienda no superar las 10 personas y no se permite el consumo ni de alimentos ni bebidas en grupo en el espacio público.

Sin límites de aforo y con el horario de cierre que marque cada licencia, aunque se recomienda no superar el 80 % en los espacios cerrados. Se prohíbe fumar en las terrazas de bares y restaurantes si no se puede garantizar la distancia interpersonal.

Ocio nocturno: sin restricciones de aforo aunque se recomienda no superar el 80 % dentro de los locales.

Restauración: sin restricciones de aforo desde el 30 de septiembre aunque se recomienda no superar el 80 % en interiores ni las mesas de 10 personas.

Reuniones: desde el 30 de septiembre no hay límite de personas aunque se recomienda no pasar de las 10 y usar mascarilla también en encuentros familiares.

Restauración : apertura según horario de la licencia y sin limitaciones de aforo. Se recupera el consumo en barra pero solo sentado. En las terrazas no se puede fumar si no hay al menos dos metros de distancia con otras personas. Los ayuntamientos pueden ampliar hasta la 1:00 el horario de las terrazas habilitadas de manera extraordinaria por la pandemia.

Murcia

Restauración: las terrazas funcionan al 100 % y los interiores lo hacen al 75 % en los municipios en nivel 1 y 2, y al 50 % de su capacidad interior en los municipios de nivel 3. Se permite el consumo de barra sentado.

Ocio nocturno: tras el aval judicial aquellos locales que exigen para entrar certificado COVID podrán abrir al 100 % en municipios con nivel de contagio bajo (nivel 1) o medio (nivel 2), pero si no lo piden mantendrán los aforos iguales que en los bares y restaurantes. Si no, la ocupación máxima seguirá siendo del 75% en interior o exterior. En los municipios en nivel de alerta 3 (alto) o 4 (muy alto) el aforo interior está fijado en el 50 % y no hay opción de ampliarlo.