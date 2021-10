El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho este martes que su país está abriendo una "nueva era de diplomacia" tras poner fin a "un periodo de guerra imparable" con la retirada de Afganistán.

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Biden ha asegurado que el mundo está empezando una "década decisiva" para el futuro del planeta, que dependerá de la capacidad de los países de "reconocer su humanidad común" y "actuar unidos".

Joe Biden también ha declarado que el poder militar de EE.UU. debe ser "el último recurso", y no debe utilizarse para "solucionar cualquier problema". Ha defendido, además, que dicho poder militar debe ser empleado en "colaboración" con los aliados y con una misión "clara y alcanzable".

La Asamblea General de la ONU ha comenzado este martes sus debates anuales, con alrededor de un centenar de líderes internacionales reunidos en Nueva York a pesar de la pandemia y con una agenda marcada por la COVID-19, el cambio climático y la situación en Afganistán.

La pandemia ha protagonizado el discurso del líder de la ONU, Antonio Guterres, que ha resaltado la "desigualdad en la vacunación" con países ricos que han inmunizado ya a la mayoría de su población mientras más de un 90 % de África espera aún su primera dosis, lo que supone una "obscenidad" y un fracaso ético, ha denunciado. El diplomático portugués, en su discurso de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha criticado con dureza la falta de solidaridad en este ámbito y lo ha señalado como un reflejo de los grandes problemas del mundo actual, "nos movemos en la direccion equivocada".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará su intervención este miércoles en Nueva York después de tener que retrasar su viaje por la erupción del volcán de La Palma.

También se ha referido en su discurso a la crisis climática , al pedir a todos los países que pongan sobre la mesa "sus mayores ambiciones posibles" en la cumbre COP26 de noviembre en Glasgow , y ha subrayado la necesidad de una mayor coordinación internacional para contener la pandemia de la COVID-19 en todo el mundo. " Las bombas y las balas no pueden defendernos contra la COVID-19 . Para luchar contra esta pandemia, necesitamos un acto colectivo de ciencia y voluntad política", ha añadido el presidente estadounidense.

El líder estadounidense ha defendido su "competición vigorosa" con China , pero ha insistido en que no está tratando de embarcarse en un conflicto con ese país. "No estamos buscando una nueva Guerra Fría ni un mundo dividido en bloques rígidos", ha asegurado Biden sin mencionar expresamente a China.

Bolsonaro en contra del pasaporte COVID-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante su intervención en la cumbre de Naciones Unidas ha defendido un polémico tratamiento precoz contra la COVID-19 y ha asegurado apoyar la vacunación, pero no estar a favor del pasaporte COVID obligatorio.

Por otro lado ha defendido su gestión medioambiental y la "protección del Amazonas" que ha realizado su Gobierno. "Hemos reforzado las medidas contra la deforestación ilegal y en la Amazonía la deforestación se ha reducido en un 32% con respecto al 2020".

El líder brasileño ha sido el blanco de una pequeña protesta en Nueva York. Una pequeña multitud se ha reunido frente a su hotel por su excéptica posición frente a las vacunas contra la COVID -19. Antes de realizar su viaje a Estados Unidos, Bolsonaro se jactó de no estar vacunado y dijo que su sistema inmunológico es lo suficientemente fuerte como para defenderse del coronavirus. Al no estar vacunado, el Presidente de Brasil no ha podido acceder a ningún restaurante -como marca la ley- y se ha visto obligado a comer un trozo de pizza en la calle.