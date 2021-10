La ONU alerta de que la pandemia no ha frenado el cambio climático y pide una reducción "inmediata" de emisiones

La pandemia de COVID-19 no ha frenado el calentamiento global, y según un informe de la ONU publicado este jueves, limitarlo a 1,5 grados centígrados es imposible sin una reducción inmediata y masiva de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Así lo advierte en su tercer informe Unidos en Ciencia 2021, elaborado por varias agencias de Naciones Unidas y científicos asociados y que se difunde unas semanas antes de la COP26, una nueva cumbre mundial sobre el clima que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre.

En este trabajo, presentan los últimos datos y resultados científicos sobre cambio climático y advierten de que las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera siguen en "niveles sin precedentes" que "condenan al planeta a un peligroso calentamiento futuro".

De acuerdo con el documento, el cambio climático y sus consecuencias no cesan de agravarse y la reducción temporal de las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera por la pandemia de coronavirus no ha ralentizado el proceso.

Además, concluye que el coronavirus no retrasó el "avance implacable" del cambio climático, que no hay "indicios" de que se esté produciendo un crecimiento "más ecológico", ya que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentan otra vez rápidamente después de la disminución pasajera a consecuencia de la desaceleración económica por la pandemia y, "no se acercan en absoluto a las metas de reducción".

"Un diagnóstico alarmante" El Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático rubricado en la COP21 instaba a limitar el calentamiento del planeta a menos de 2°C por encima del nivel preindustrial y de forma ideal a 1,5°C. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destaca que el informe es "un diagnóstico alarmante que muestra hasta que punto nos hemos desviado de la trayectoria que nos conduce a los objetivos del Acuerdo de París". "Este año, las emisiones de energías fósiles han aumentado, la concentración de gases de efecto invernadero sigue creciendo y fenómenos meteorológicos graves debidos la actividad humana han afectado a la salud, la vida y los medios de subsistencia en todos los continentes", escribe Guterres en el prefacio del documento. "A menos de reducir inmediatamente y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento mundial a 1,5°C será imposible, con consecuencias catastróficas para los seres humanos y el planeta", concluye. La humanidad es "innegablemente" responsable de los efectos "irreversibles" del cambio climático ÁLVARO CABALLERO

Fin del efecto pandemia Las emisiones de gases contaminantes han alcanzado un pico en 2019, antes de reducirse un 5,6% en 2020 a causa de las restricciones y el frenazo económico ligados a la pandemia. En concreto, según el Proyecto Carbono Global, las emisiones mundiales de CO2 de origen fósil (carbón, petróleo, gas y cemento) alcanzaron un nivel máximo de 36,64 gigatoneladas de dióxido de carbono (GtCO2) en 2019, seguido de un extraordinario descenso de 1,98 GtCO2 en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Sin tener en cuenta el transporte aéreo y marítimo, las emisiones medias mundiales durante los siete primeros meses de 2021 casi han recuperado los niveles de 2019. Según el informe, las concentraciones de los principales gases que contribuyen al calentamiento global -el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso- han seguido su escalada el año pasado y la primera mitad de este ejercicio. Globalmente la reducción de las emisiones en 2020 probablemente ha ralentizado el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pero el efecto ha sido "demasiado débil para distinguirlo de las variaciones naturales" de estos compuestos, indica el documento. La temperatura media global entre 2017 y 2021 (con los datos disponibles del primer semestre) se calcula que ha subido entre 1,06°C y 1,26°C con respecto al periodo preindustrial (1850-1900). El mundo está en un "momento crítico", y el informe muestra que "realmente, no hay más tiempo que perder", apunta Guterres.