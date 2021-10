El sector eléctrico ha rechazado las medidas "intervencionistas" presentadas este martes por el Gobierno para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.

La industria nuclear muestra su rechazo al proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. Para la patronal nuclear este proyecto de Ley no debe aplicarse sobre la energía nuclear. Por otra parte, han asegurado que, el Real Decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, aun siendo de aplicación temporal, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".

Entre las múltiples peticiones que han planteado las nucleares en un comunicado, esperan que en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. El foro argumenta que con la nueva normativa los reactores serían inviables desde el punto de vista económico financiero por la "excesiva presión fiscal", unido a los 3.000 millones de euros que los operadores de las plantas tienen previsto invertir hasta el cese de la operación en 2035, todo ello en un "entorno de precios de futuro por debajo de 50 €/MWh desde el año 2024 y a la baja, por la masiva entrada de energías renovables en el sistema con costes marginales tendentes a cero".

Para el presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, Ignacio Araluce, el "cese anticipado" de la tecnología "que más electricidad produce en España conduciría a un cierre desordenado de la generación nuclear y a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial". Ha declarado también que esto supondría "una mayor dependencia energética del exterior y un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista". Asimismo, ha querido aclarar que la medida impediría "el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), especialmente en lo referente a la reducción de emisiones de CO2, ya que el cierre supondría un incremento de unos 22 Mt/año"."El mayor contribuyente a esa reducción somos nosotros", ha insistido.

00.17 min 24 horas - Foro Nuclear avisa: "No podemos seguir funcionando a pérdidas" - Escuchar ahora

En una entrevista en el Telediario de RTVE, Araluce ha explicado que esta nueva medida "no hace más que ahondar" en las perdidas que ya sufren porque "el orden impositivo es altísimo". "Si sale la nueva ley será la puntilla", ha indicado el presidente de Foro Nuclear. "No hay viabilidad para mantener las nucleares de aquí a 2035", ha zanjado.

No obstante, en RNE Araluce ha añadido que no hay posibilidad de cierre unilateral, "pero tampoco nos pueden obligar a ninguna compañía a estructuralmente seguir produciendo a pérdidas". "La gente no se lo cree, pero las cuentas están auditadas y hemos acabado en pérdidas todos los últimos años", ha insistido, enumerando los costes de patronal, mantenimiento o de combustible nuclear, entre otros.

00.25 min Las eléctricas amenazan con parar las nucleares ante las medidas del Gobierno

En su opinión, la reacción del sector eléctrico no se debe a que "estemos enfadados con las medidas del Gobierno", sino a que les "asombran". "No solo las de hoy, sino que viene de más lejos: la regulación del CO2, el tema impositivo...", ha añadido, tras lo cual ha recordado que más allá del IVA existen otros impuestos que afectan al sector.