Miles de personas piden en Barcelona la paralización indefinida de la ampliación de El Prat

Miles de personas han participado en la manifestación contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat convocada por entidades ecologistas, que reclaman la paralización indefinida del proyecto, que de momento permanece aparcado, y la transformación del modelo social, económico y ambiental.

En paralelo, centenares de personas han salido a la calle en Madrid y Mallorca contra las ampliaciones de los aeropuertos de Barajas y Son Sant Joant y en defensa del medio ambiente.

La inversión millonaria para ampliar el aeropuerto de la Ciudad Condal ha quedado suspendida por diferencias entre el Gobierno central y el de la Generalitat. La ampliación de la tercera pista de El Prat para acoger un "hub intercontinental" de vuelos, despertó las críticas de entidades sociales y grupos ecologistas por su contribución a un aumento de las emisiones y por el impacto que tendría en una zona natural protegida cercana al aeródromo, el entorno de La Ricarda.

En Barcelona se han manifestado unas 10.000 personas contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, según datos de la Guardia Urbana -unas 90.000 según la organización-. La protesta, organizada por la plataforma Zeroport, Ni un pam de Terra y Ecologistes en Acció, ha transcurrido pacíficamente en la calle de Tarragona, entre la plaza de Sants y la plaza de España, llenando ambas calzadas y cortando el tráfico.

Los manifestantes han cantado consignas como 'Què passa, què passa? Que es contamina massa' (¿Qué pasa, qué pasa? Que se contamina demasiado), y han mostrado pancartas con los mensajes 'Natura sí, Aeropuerto no' y 'Estamos en emergencia climática'.

Sobre las 13.00 horas las entidades participantes han pronunciado sus discursos: han hablado representantes de plataformas como ZeroPort, Ni un pam de terra, SOS Baix Llobregat, Xarxa per la Justícia Climàtica, SOS Costa Brava y Unió de Pagesos; así como la filósofa Marina Garcés, la socióloga Iolanda Fresnillo y actor y youtuber Pol Gise.

A la manifestación no ha asistido ningún miembro del Govern ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pero sí han participado representantes de ERC, los comuns y la CUP.

Ha acudido la líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach; las diputadas de la CUP en el Parlament Dolors Sabater y Eulàlia Reguant; la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí; el líder de Más País, ═ñigo Errejón; la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz, además del alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, y el exconseller de la Generalitat Raül Romeva.

"No al Hub, no a los vuelos cortos"

La representante de Zeroport, Sara Mingorría, ha reclamado un "no al 'hub, no a los vuelos cortos", y ha concretado que la plataforma también se niega a ampliar los aeropuertos de cualquier otro municipio o zona.

"Estamos aquí para defender no solamente La Ricarda, sino todo el Delta. Para decir no a las ampliaciones", ha defendido, asegurando que no cree en las compensaciones económicas y ambientales de estos proyectos.

Bajo el lema de 'Menos aviones y más vida', Mingorría ha criticado "las falsas soluciones impulsadas por los mercados y los intereses de las élites empresariales", y ha abogado por acabar con el turismo de masas y anteponer siempre las vidas frente al capital, en sus palabras.

En Madrid, más de 200 organizaciones, a las que se han unido representantes políticos, han protestado este domingo por la mañana en Madrid contra la ampliación del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Precedida de una 'bicicletada festiva' que ha partido de la sede de Aena y ha pasado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha celebrado una concentración de protesta en torno al Congreso de los Diputados. Así, en Madrid las organizaciones han denunciado que la ampliación del aeropuerto de Barajas como "un ejemplo claro de una política de transporte centrada en la construcción de grandes infraestructuras en favor de los medios más contaminantes, como el avión".

A la manifestación en Madrid, donde se han podido leer carteles con consignas como '`Este planeta ya explota!' o 'Menos aviones, más vida', ha asistido la portavoz de Podemos, Isa Serra, quien desde su cuenta de la red social Twitter ha expresado que la ampliación de Barajas es "un plan innecesario, que atenta contra el medioambiente y que sigue el camino ya fracasado del ladrillo y la construcción de infraestructuras inútiles, para que unos pocos hagan negocio".

Frente a ello, ha pedido que se inviertan esos 1.700 millones en inversiones de futuro para la capital y de reconversión industrial y verde, así como para la lucha contra la contaminación.

También ha participado la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Carolina Alonso, quien ha mostrado su "indignación" por que se quiera llevar a cabo este "pelotazo". "En una obra que no es necesaria, lo único que va a hacer es aumentar la contaminación", ha afirmado.