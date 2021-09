El acuerdo fallido de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el de mayor tráfico aéreo de Cataluña y el segundo de España, ha hecho que un nombre se haya repetido con especial insistencia durante las últimas semanas: La Ricarda. Se trata de un espacio natural, ubicado en el delta del río Llobregat, cuya preservación ha despertado el clamor de ecologistas, asociaciones agrarias, entidades vecinales y los ayuntamientos de El Prat y de Barcelona. Finalmente, también se ha convertido en el centro del desencuentro entre Gobierno central y Generalitat por alargar la tercera pista del aeródromo barcelonés.



Aena asegura que las obras provocarían daños medioambientales mínimos, e incluso había prometido compensar ampliando la protección de zonas cercanas del delta, pero el Govern catalán se ha cerrado a la posibilidad de alterar esta laguna, uno de los últimos espacios vírgenes del delta, que cuenta además con la máxima protección ambiental que otorga la Unión Europea -la zona fue incluida en la Red Natura 2000 debido a su alto valor ecológico-.

"Básicamente, La Ricarda es una Zona Especial de Conservación (ZEC), y también una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así que está protegida por dos tipos de directivas europeas, la de hábitats y la de aves", explica a RTVE.es Francesc Espinal, secretario general de la Liga para la Defensa del Patrimonio Natural (DEPANA), quien califica a esta laguna como "la principal reserva de biodiversidad del delta del Llobregat, porque es una zona que prácticamente no ha sido tocada, y es la más natural".

Tal y como describe Frances Espinal, La Ricarda es una laguna prácticamente litoral que está situada en la antigua desembocadura del río Llobregat , y que lleva 300 años sin modificarse. "Es insustituible, un hábitat irrepetible, no se puede reproducir en ningún sitio", expresa, rechazando la promesa realizada por Aena de compensar ampliando los espacios naturales protegidos a su alrededor. Según prevé Espinal, "dos tercios quedarían destruidos no solo por la ampliación de la pista, sino por el impacto terrestre, con infraestructuras como una nueva vía de circunvalación del aeropuerto". "El destrozo ambiental sería muy importante", augura. En La Ricarda se mezclan agua dulce y salada, lo que crea un ecosistema especialmente propicio para las aves. Entre otras, acoge a flamencos, cigüeñas o porrones pardos. Está habitada por 43 especies protegidas de aves en total, además de peces, reptiles y una rica vegetación. La finca en la que se ubica la laguna no es de acceso público, ya que es propiedad de la familia Gomis Bertrand, que dispone en ella de varios inmuebles, entre los que destaca la conocida Casa Gomis , catalogada como bien cultural de interés nacional por la Generalitat catalana. El hecho de estar situada dentro de una finca privada también ha ayudado a la conservación de La Ricarda, puesto que ha impedido el acceso público y la frecuentación ha sido muy escasa.

"Más que una charca de patos"

El experto en medios acuáticos Narcís Prat defiende en RTVE.es que La Ricarda es "mucho más que una simple charca de patos, quien diga eso es alguien que no tiene ni idea de lo que realmente es". Este catedrático en Ecología recalca que "no es solo la laguna, es todo el ecosistema, ya que la laguna actúa como un sistema de inundación que, cuando hay mucha agua, inunda una serie de zonas, y cuando hay poca agua, el nivel desciende. Como está al lado del mar, esto hace que haya un cambio de salinidad en el suelo, con diferentes especies que se adaptan a las diferentes características. Esta heterogeneidad, relacionada con el mar, hacen de ella un ecosistema único, imposible de reconstruir en ningún otro lado".



Prat, que lleva 25 años estudiando La Ricarda junto con su equipo, no titubea al asegurar que este espacio natural "está agonizando por culpa del aeropuerto que no deja entrar agua dulce". "El aeropuerto tenía ya que haber restituido este problema con la ampliación anterior y poner agua y trabajar para la recuperación de la laguna, pero no lo ha hecho. Ya se la habían medio cargado, y ahora van a hacerlo físicamente. Es absurdo, no tiene ningún sentido", expresa.



Tal y como cuenta, la ampliación de la tercera pista del aeropuerto de Barcelona también afectaría gravemente al Parque Agrario del Llobregat, único en Europa, lo que igualmente supone un deterioro mediambiental importante. "La biodiversidad que hay en el delta del Llobregat no se debe únicamente a las lagunas, sino a que se trata de un agroecosistema. En las zonas agrícolas hay otras especies de insectos y de mamíferos que sirven como alimento para las aves que vienen a las lagunas, por lo tanto no se entiende uno sin lo otro", apunta.



Así, el deterioro medioambiental y el agrícola serían las dos caras de la misma moneda. Francesc Espinal, secretario general de DEPANA, se pregunta: "¿De dónde iba a sacar Aena las hectáreas de compensación para naturalizarlas? Lógicamente, no de suelo industrial ni urbanizable, sino de zonas agrícolas, por lo que la medida implicaría una nueva pérdida de suelo agrícola del delta del Llobregat".