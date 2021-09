Una jueza federal de Estados Unidos ha emitido este viernes una decisión que prohíbe a Apple la exclusividad de los sistemas de pago en las compras a través de su tienda de aplicaciones App Store.

En la sentencia, la jueza Yvonne González Rogers, encargada del caso, ha instado a Apple a aceptar que los desarrolladores de aplicaciones en su tienda puedan incluir en sus apps y metadatos "botones, enlaces externos y otras llamadas de acción que dirijan a los consumidores a mecanismos de compra además de la compra interna". Hasta la fecha, los desarrolladores únicamente podían usar la pasarela de pago de Apple.

El fallo, sin embargo, mantiene la polémica comisión del 30% que Apple cobra a los desarrolladores de software, y respalda el derecho de la empresa a ofrecer únicamente la App Store como tienda de aplicaciones en sus productos.

Este veredicto es el último episodio en la batalla legal que mantienen Apple y la empresa de videojuegos Epic Games, que en un juicio de tres semanas en mayo pasado trató de demostrar ante la jueza que la firma de Cupertino (California, EE.UU.) ejerce como un monopolista.

El conflicto entre ambas compañías empezó hace casi un año, cuando el creador de Fortnite habilitó en la versión del juego para iOS una plataforma de pago diferente a la propia Apple, lo que le permitía saltarse la comisión del 30%. Ante esto, que no estaba permitido por las políticas de la tienda de aplicaciones de Apple, la empresa de Cupertino bloqueó las actualizaciones de Fortnite y acabó expulsado el juego de la tienda.

Pese a esta decisión, dado que la cláusula que prohibía otros mecanismos de pago era legal cuando Epic decidió saltarse el mecanismo de pago de Apple, la jueza ha condenado a la empresa a pagar el 30% que tendría que haber abonado por los 12,2 millones de dólares que ingresó mientras la opción alternativa estuvo operativa.

El fallo deja claro que no se puede tildar a Apple de monopolio

En el centro de la disputa se halla la pregunta de si la App Store es un monopolio y Apple se está aprovechando de ello y perjudicando a los consumidores, tal y como sostienen desde Epic, o si por el contrario compite libremente con alternativas como Google Play, como argumenta la defensa.

En este sentido, el fallo ha sido más cercano a los intereses de Apple que a los de Epic Games, ya deja claro que no se puede tildar a Apple de monopolio. "La Corte ha confirmado hoy lo que siempre hemos sabido: que la App Store no viola las leyes antimonopolio. Como ha dicho la Corte, 'el éxito no es ilegal'", se han felicitado desde la compañía que dirige Tim Cook en un comunicado, tras conocer la decisión judicial.

La euforia de la empresa se entiende porque, aunque no poder mantener la exclusividad en los pagos puede suponerles una cierta pérdida de negocio si la jueza hubiese decidido tumbar otros elementos clave del funcionamiento de la App Store como la comisión del 30%, las consecuencias habrían sido devastadoras para los intereses de la compañía.