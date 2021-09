El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el “éxito colectivo” de la estrategia de vacunación contra el coronavirus cuando los inmunizados con pauta completa superan ya el 70% de la población diana en España. Sin embargo, ha llamado a “no conformarse” y ha animado en concreto a los “rezagados” que no se han vacunado aún a hacerlo para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos: “Vamos ahora a por el 90%”.

“Debemos perseverar en este camino y no conformarnos con el 70%. Cuanto más cerca estemos del 100%, más estaremos protegiendo a nuestro país, a nuestros seres queridos y más sólidas serán las bases de la recuperación económica”, ha dicho el presidente.

El jefe del Ejecutivo ha visitado este jueves el Servicio de Vacunación Centralizado de Guadalajara, coincidiendo con ese 70% de la población española vacunada con pauta completa que se alcanzó el pasado miércoles. En el acto, Sánchez ha estado acompañado por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y por el presidente de Castilla- La Mancha, Emiliano García-Page. También ha intervenido Carme Carboné, la enfermera que administró la primera dosis de la vacuna en España a una persona, Araceli Hidalgo, presente a su vez en el evento.

Sánchez, que ha dicho que para llegar hasta aquí hizo falta “un sistema público de salud formidable y una ciudadanía que confiara en la ciencia y no se dejara arrastrar por patrañas y supersticiones”, ha destacado que el “principio básico” de la estrategia de la vacunación fue el de la “justicia social” : “Lo que ha importado ha sido vacunarse en función de la vulnerabilidad y no del bolsillo y la cuenta corriente y eso ha sido una gran lección”.

Todavía en septiembre de 2020 (hace un año) “la vacuna era un deseo, no una realidad”, ha proseguido. “Vivíamos en la absoluta incertidumbre , caminábamos entre tinieblas en España y en el resto del mundo” sin saber si los niños podrían seguir yendo a clase o los mayores a los centros de día, ha proseguido. “Hoy, un año después, la vacuna no es un sueño o un deseo, sino la realidad y no solo con una eficacia de un 50% sino de un 90%”, ha recalcado.

De cualquier forma, ha añadido, "nos podemos perder en un mar de cifras pero no son meras estadísticas, son vidas que salvamos y que estamos protegiendo y tenemos que sentirnos orgullosos de este éxito colectivo". "Perdamos el miedo pero no el respeto al virus, sigamos recuperando nuestros espacios de libertad", ha proseguido el presidente.

Araceli Hidalgo pide "ser valientes y no tener miedo" a vacunarse

Antes que Sánchez ha hablado Page, quien ha asegurado que con el éxito en la vacunación "nos hemos ganado el derecho a no tener miedo y tener esperanza".

01.24 min Araceli Hidalgo llama a los rezagados a "ser valientes y no tener miedo" a vacunarse: "Hay que luchar para que se vaya este bicho"

Por su parte, Araceli Hidalgo ha invitado a sus 96 años a toda la población que aún no se ha vacunado a "ser valientes y no tener miedo" porque "no pasa nada" y "hay que luchar para que se vaya este bicho". También ha asegurado que si tuviera que ponerse una tercera dosis, no tendría ningún problema en hacerlo. "Yo me encuentro muy bien", ha insistido Araceli: "Desde el primer momento estoy tranquila porque la vacuna era necesaria".

En la misma línea, la enfermera que le suministró la primera dosis (Carmen Carboné) ha llamado a vacunarse a todos los "rezagados, dudosos o que tienen miedo", porque, gracias a la vacuna, podemos regresar a la normalidad: "Volvemos a recuperar poco a poco nuestra vida diaria".