El servicio meteorológico nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido una alerta urgente por inundaciones en Nueva York tanto para la ciudad como para su área metropolitana, lo que ha llevado al alcalde Bill de Blasio a declarar por primera vez el "estado de emergencia" en la capital económica y cultural estadounidense.

“I’m declaring a state of emergency in New York City tonight.



We’re enduring an historic weather event tonight with record breaking rain across the city, brutal flooding and dangerous conditions on our roads.“