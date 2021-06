Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid y ha renovado su mandato por un periodo de dos años gracias al apoyo de Vox, que ha exigido a la líder 'popular' derogar las "leyes de género y LGTBI". En un pleno muy bronco, Ayuso ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar "todos los poderes del Estado" para hacer oposición al PP con medidas que han perjudicado, según ha dicho, a la región, pero le ha avisado: "Lo que empieza hoy es el fin del sanchismo en España". Aún así, se ha comprometido a gobernar "para todos", sean de izquierdas o de derechas.

La Asamblea de Madrid ha otorgado su confianza a Ayuso en primera votación con los 77 votos a favor de PP y Vox (muy por encima de los 69 de la mayoría absoluta). Lo ha hecho un día después de que Ayuso, en su intervención inicial, volviera a postularse como la principal opositora al Gobierno Central y se comprometiera a acometer "la mayor rebaja de impuestos de la historia", a promover un 'chequebebé' de 500 euros al mes para madres menores de 30 años y a gobernar con nueve consejerías y sin vicepresidencia.

Este viernes era el turno de la oposición, que ha cargado contra las medidas anunciadas por Ayuso y con el balance de su gestión. La presidenta les ha reprochado haber llegado con "un discurso impreso" y sin haber analizado sus propuestas y, también, les ha echado en cara su "trato" a la líder de Vox, Rocío Monasterio. Precisamente, ha lanzado un agradecimiento a esta formación: "Quiero darle las gracias por prestarnos sus votos para que este Gobierno pudiera salir adelante". "Recojo su mano tendida a la colaboración, algo que tendremos toda la legislatura", ha dicho, y ha asegurado que, aunque hay "diferencias" entre ambas formaciones, eso no será "un obstáculo para buscar propuestas comunes".

El pleno de investidura ha estado marcado por la bronca entre el bloque de derecha y de izquierda, especialmente durante la intervención de Rocío Monasterio (Vox), y una diputada de Unidas Podemos ha acabado siendo expulsada por sus interrupciones al increparla. Pero buena parte del debate ha estado marcado en clave nacional, tanto por parte de Ayuso como de la oposición. Se han llegado a colar de fondo el debate de los indultos del 'procés' y las críticas contra Bildu por no condenar de forma tajante el terrorismo.

Ayuso ha anunciado por otra parte la composición de su nuevo Ejecutivo , de "un Gobierno austero, sin vicepresidencia y sin dualidades" que pasa de 13 a nueve consejerías. "Lo más ejecutivo posible y que atiende no solo nuestros compromisos sino a todas las necesidades que vayamos encontrando en el camino en los próximos años", ha afirmado.

Pero ha pronosticado un cambio de tendencia política a nivel nacional . "Lo que empieza hoy es el fin del sanchismo en España, que después del 4 de mayo se lo van a tener que replantear". Porque "lo que ha comenzado es una nueva etapa de ilusión en España porque todos los ciudadanos que se oponen a Sánchez, y no por eso son de derechas, se han dado cuenta de que otra forma de hacer las cosas es posible, de que otros gobiernos lo son y de que hay luz al final del túnel". "Su discurso supuestamente obrero se ha caído en Madrid y esto va a ocurrir en toda España", ha incidido.

Ante quienes han criticado que se dedique a hacer "oposición" al Gobierno, ha defendido que las decisiones del Ejecutivo central "afectan muy directamente a la Comunidad y a sus ciudadanos". "Cuando nos negaron cerrar los colegios en marzo, ¿a quién perjudicaban?", se ha preguntado, y ha acusado a Sánchez de "usar al delegado del Gobierno para usar el dolor" de la víctimas de las residencias, o de lanzar "ataques fiscales". "Cuando han intentado por todos los medios que cerráramos las empresas, ¿a quién perjudicaban?", ha proseguido, y ha añadido: "No somos nada en el mundo porque no hay una política internacional clara ni alianzas. ¿A quién destruimos con ello? A las empresas de España, muy concretamente a las de Madrid".

Especialmente crítica ha sido Ayuso con el 'Partido Fracasado Obrero Español' (por el PSOE) y con Sánchez porque "usa todos los poderes del Estado contra la oposición" del PP y en "beneficio" del PSOE. "Estas elecciones han sido un bofetón a esa manera de gobernar para una España que sumía al país en una profunda depresión" y "se ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera" . Ayuso se ha defendido al decir que ella no ha atacado a las instituciones (por sus declaraciones sobre el rey y los indultos ) sino que quien lo hace es el Ejecutivo, "apercibido" por EEUU por "sus ataques a la prensa", que ha "utilizado a altos cargos del Gobierno" en los mítines del PSOE y que ha "destruido RTVE y el "prestigio" del CIS. "Yo no tengo que utilizar el poder de una administración superior para arremeter contra una inferior", ha reprochado.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido su voto a favor de la investidura para que el PP “empiece a trabajar cuanto antes porque se ha perdido un tiempo valiosísimo” y ha agradecido a Ayuso que no haya "comprado" el discurso de la izquierda contra Vox. “Somos fuerzas políticas muy distintas, tenemos posiciones diferentes pero no debería ser un obstáculo para alcanzar los grandes acuerdos de los madrileños”, ha afirmado. Sin embargo,ha exigido a Ayuso derogar las leyes de género y LGTBI, y medidas como el 'pin parental'. También le ha pedido cerrar Telemadrid, un "pozo sin fondo" que "insulta" a los madrileños. Por último, ha pedido "hacer una auditoría para “conocer el coste de la corrupción” y otra para “eliminar las subvenciones ideológicas e inútiles”.

Uno de los momentos más tensos en la Asamblea se ha dado precisamente durante el turno de Monasterio, quien ha señalado directamente a un diputado de la formación morada, Serigne Mbaye, portavoz del Sindicato de Manteros. “Mbaye es un símbolo de su abandono de la clase trabajadora porque entró en nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada”, ha criticado, provocando la indignación en parte de la Cámara pese a que ha dicho que no se trata de que fuera “negro o blanco, alto o bajo”. También ha cargado contra la visión del “multiculturalismo” como “un viaje exótico sin salir de España” o “una suerte de Erasmus intercultural a ritmo de batucada”: “No, es una condena para los españoles”.

Mbaye ha pedido el amparo de la Cámara para que Monasterio retirase sus palabras porque “el racismo no cabe en esta Cámara ni en España”. “Yo soy tan español como ella y el respeto que me merezco debe hacerse en esta cámara y por eso le pido formalmente que retire sus palabras racistas hacia mi persona”, ha dicho, y ha recibido buena parte de los aplausos del hemiciclo. Pero Monasterio no se ha retractado, pese a que, incluso, la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, se lo ha pedido personalmente, lo que ha provocado las críticas después de Monasterio a Carballedo por haberse puesto "del lado de las mafias". La tensión ha aumentado cuando la portavoz de Vox ha defendido que lo que ha dicho es "cierto" como cuando se dijo que el padre de Pablo Iglesias era un "terrorista", lo que ha provocado más revuelo entre las filas progresistas. Todos los grupos de la izquierda han mostrado su apoyo a Mbaye.