El segundo día de la sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso ha estado marcado por un rifirrafe político a cuenta de las palabras de Rocío Monasterio sobre el diputado de Unidas Podemos Serigne Mbayé. "Mbayé es un símbolo del abandono de la clase trabajadora. Nuestro problema con él no es que sea negro o blanco, sino que es una persona que entró a nuestro país de forma ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que estaban esperando y que habían cumplido con todos los requisitos", ha afirmado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, entre abucheos de la bancada de la izquierda.

Al acabar su intervención, el diputado de la formación morada ha pedido a Monasterio retirar lo que ha calificado de "palabras racistas". "Ni en España ni en esta cámara está permitido que se trate a una persona de manera racista. Yo soy español como ella", ha subrayado. Mbayé ha concluido su breve intervención levantando el puño en alto y lo ha mantenido mientras aplaudían de pie todos los parlamentarios de Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE.

Tras las palabras del diputado de origen senegalés, la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, del PP, ha preguntado a Monasterio si retiraba sus palabras. "Por supuesto que no, porque hemos afirmado que Mbayé entró de forma ilegal, no que no sea español", ha contestado la representante de Vox. "No le estoy pidiendo que explique de nuevo su intervención", le ha interrumpido Carballedo, que le ha instado a retractarse de lo dicho.

30.57 min Vox da su apoyo a Ayuso y exige derogar las leyes LGTBI y contra la violencia de género

"¿Me puede detallar exactamente qué palabras quiere que retire?" "No puedo retirar la palabra, pero le invitaría a que lo hiciera", le ha trasladado la presidenta, a lo que Monasterio ha replicado: "¿Me puede detallar exactamente qué palabras quiere que yo retire?". "Las alusiones directas que usted ha proferido al diputado", ha contestado a su vez Carballedo. De nuevo, Monasterio ha insistido y la presidenta de la cámara ha zanjado el debate: "No lo retira. Insiste en el no y yo lo respeto. Es evidente que la señora Monasterio no quiere retirar ninguna de las afirmaciones que ha proferido". La portavoz de la formación de Abascal se ha mantenido de pie pese a la invitación de Carballedo a que se sentara. Su grupo parlamentario ha criticado que se estaba incumpliendo el reglamento de la Cámara al no otorgar a Monasterio dos minutos para terminar su intervención. Finalmente, Carballedo, entre protestas de los parlamentarios de Vox, ha continuado con la sesión y ha dado paso a la portavoz del siguiente grupo parlamentario, la socialista Hana Jalloul. Jalloul, que antes de ser diputada autonómica fue secretaria de Estado de Migraciones, ha comenzado su intervención deseando "un abrazo muy sentido" a Mbayé. "Las personas no son irregulares, en todo caso están en irregularidad administrativa, nada más", ha afirmado entre aplausos de todos los grupos de izquierda. 30.57 min Jalloul (PSOE) critica las palabras de Ayuso sobre el rey: "Usted practica la destrucción institucional"

Ayuso, en la diana de las críticas En el resto de su intervención, Vox ha asegurado que dará sus votos a favor de Ayuso "sin pedir nada a cambio". Sin embargo, Monasterio ha pedido respeto a sus votantes y ha avisado que exigirán derogar las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad de Madrid, la ley contra la Violencia de Género y cerrar Telemadrid. Por su parte, tanto Más Madrid, como PSOE y Unidas Podemos han centrado sus intervenciones en criticar las promesas de Ayuso de cara a su nueva legislatura y su gestión durante estos dos últimos años, que se ha basado en la "propaganda", según ha denunciado la portavoz de la formación morada, Carolina Alonso. La otra portavoz de UP, Alejandra Jacinto, ha atacado la medida anunciada el jueves por parte de la presidenta madrileña, la ayuda de 14.500 euros por hijo a mujeres menores de 30 años y que lleven diez años empadronadas en Madrid. "Ese requisito excluye a las mujeres migrantes, tanto de dentro como de fuera de España. En Cataluña lo llamarían supremacismo y yo lo llamaría discriminación institucional".