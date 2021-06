El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha expresado a la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, su compromiso con una migración que se desarrolle de manera "segura y ordenada", mediante los "canales regulares".

Blinken se ha pronunciado así durante una llamada telefónica con su homóloga española, según ha informado el Departamento de Estado. No ha dado más detalles sobre el contexto de esa conversación ni aclaró inmediatamente si estuvo relacionada con la reciente crisis entre España y Marruecos.

"El secretario Blinken enfatizó el compromiso de Estados Unidos con la migración desarrollada a través de canales regulares y de una manera segura, ordenada y humana", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

El Departamento de Estado no quiso dar más detalles sobre el contexto de ese mensaje de Blinken, pronunciado tres semanas después de que se abriera una crisis entre España y Marruecos por la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Ceuta.

En cambio, sí ha destacado el "compromiso de trabajar con la UE y otros socios para abordar desafíos compartidos, incluso en Oriente Medio, Venezuela y Nicaragua", concluye el comunicado de la Casa Blanca.

“Pleased to speak today with Spanish Foreign Minister @AranchaGlezLaya to reaffirm the positive and multi-faceted U.S.-Spanish relationship. I look forward to continued close cooperation with Spain.“