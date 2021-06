A sus nueve años, la hondureña Emely Domínguez cruzó sola la frontera con Estados Unidos y tras varios días de viaje, se entregó desesperada a la patrulla fronteriza. "Muy mal", respondió a los policías estadounidenses que la encontraron y le preguntaron cómo estaba. No recordaba ni el número de su madre ni el lugar donde vivía, Austin, por lo que el reencuentro parecía difícil.

Fue gracias a un reportaje en televisión que Glenda Vázquez, la madre de Emely, pudo saber de su hija y reunirse con ella. La niña llevaba varias semanas viajando con un amigo de su padre, pero se perdió y la última parte del trayecto la hizo con un grupo de desconocidos. En cuanto la vio a través de la pantalla, llamó a las autoridades y se enteró de que Emely estaba en un centro de acogida.

"Tenía sed y no teníamos nada que beber. Pues no me gustó y yo no sabía para donde iba a venir", cuenta la pequeña. Su historia ha tenido un final feliz y ha podido volver a encontrarse con su madre y sus dos hermanas, pero no ha sido así en el caso de cientos de niños que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Se calcula que en los últimos 18 años 400.000 menores han levado a cabo este trayecto, llegando al récord mensual de 19.000 personas el pasado marzo.