Difícil pensar un sitio mejor que una fraga. Estos bosques vírgenes y espesos que flotan como islas sobre las laderas atlánticas de Galicia son refugio de lobos. Primitivas y oscuras, las del Eume, en A Coruña, alojan una población a la que un grupo de voluntarios le sigue la pista desde hace media década.

Jorge García es uno de esos voluntarios. En todo este tiempo a pie de terreno, nos cuenta, solo ha visto un ejemplar. Fue una vez, desde otra montaña, mareando a un potro. "Primero le tentaba, jugaba con él. Hacía arranques una y otra vez, hasta que se ganó su confianza”. Después, le depredó.

A nuestro paso, los lobos son invisibles. "En cuanto hemos puesto un pie aquí se han escondido", explica García. Para verificar su presencia, los voluntarios -entre los que hay profesores, biólogos, militares o forestales- buscan indicios: huesos, heces o pelo a veces enganchado en alambradas que quedan registrados en un sistema de geolocalización que ayuda a dibujar su zona de influencia, de varias hectáreas.

“Es relevante no solo saber el total de lobos que hay en un territorio, sino su estado de conservación”, o sea, “los problemas que tienen para una viabilidad a largo plazo y no a corto”, matiza Jesús Criado, coordinador de este grupo de voluntarios. La poca variabilidad genética de los ejemplares que nacen en la Península, relata, es un problema , y cita un estudio que calcula que la población “efectiva” de lobos es del orden de cincuenta, teniendo en cuenta esta premisa.

“Es posible que, aunque no se matara ninguno, la población no prosperara por la escasez de material genético. El lobo es un animal escaso por definición . Está en el vértice y nunca puede haber superpoblación”. Lo dice Ignacio Martínez, presidente de ASCEL, la asociación conservacionista que ha sido la piedra de toque del cambio normativo que está a unos meses de promulgar el Gobierno. “Era el momento de resolver un error histórico”, afirma.

Ataques “muy desagradables”

Su mensaje, sin embargo, no llega a los ganaderos. “Yo no quiero que me indemnicen. Lo que no quiero es que el lobo destruya mi ganadería, mis costumbres, mis raíces”, afirma Mercedes Fernández, portavoz de la plataforma. Rechaza cualquier cambio en la norma y, de paso, la falta de aplicación de la actual, desliza. “Si dejaran llevar a cabo los planes tal y como están publicados, sí dan resultado”.

Martínez tampoco descarta ir a la Justicia. Defiende una gestión en manos de los cazadores como fórmula para abordar un censo que, en contra de lo que opinan los científicos, aprecia elevado. Estima en diez mil los partes anuales por ataques al ganado y enumera decenas de casos recientes, todos “muy desagradables y de mucho impacto emocional”. Este miércoles, decenas de personas se concentraron en Madrid en nombre, dicen, el mundo rural. “Es el lobo o nosotros”, contrapone. “Y creo que, al final, es a nosotros a quienes van a tener que meter en el listado de especies protegidas”.