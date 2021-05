El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto fecha a la definitiva inclusión del lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Será antes del 25 de septiembre, según determina la publicación este miércoles de un proyecto de la Orden Ministerial que realizará dicha modificación que ahora queda abierta al período de alegaciones.

De esta forma, el Canis lupus signatus, nombre científico del lobo ibérico, dejará de ser especie cinegética y por tanto no podrá ser cazado al norte del Duero. Un reducto en el que todavía se permitía esta actividad, dada la mayor poblacIón del cánido en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Asimismo, el ministerio ha anunciado que prepara un nuevo censo y la creación de líneas de ayudas para alimentar la coexistencia de la actividad ganadera con el animal.

La medida, promovida gracias al movimiento de la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) sigue sin recoger la 'catalogación' del animal, el verdadero caballo de batalla de esta organización y que blindaría al cánido frente a hipotéticos controles de población por parte de las comunidades autónomas que, según trasladan desde ASCEL, encubren su matanza.

Alegaciones y Estrategia estatal: los deberes antes del nuevo estatus

La orden ministerial se expone ahora a información pública durante 20 días, trámite previo a su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Este mismo borrador, también recalca que hasta la elaboración Estrategia de conservación y gestión del lobo, las regiones que alberguen grupos de este depredador apical "podrán seguir aplicando las medidas que hayan adoptado los órganos competentes de las comunidades autónomas", apunta el documento.

Una letra pequeña que implica que, sobre el papel, se podrá seguir cazando a estos animales hasta que se resuelva el calendario transitorio dispuesto por el ministerio y que culminará con el visto bueno de la Conferencia Sectorial a la planificación en la que trabajan ministerio y autonomías.

El acuerdo deberá llegar, no obstante, no después del 25 de septiembre, ya que será entonces cuando el lobo ostente esta nueva denominación y las comunidades deban tener adaptas sus herramientas de gestión al nuevo escenario. Una fotografía que también contará en el futuro con un nuevo recuento nacional del superdepredador y la puesta en marcha de nuevas líneas de financiación para el pastoreo extensivo en tierra de lobos.