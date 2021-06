El Tribunal Supremo ha determinado en una sentencia en la que anula el toque de queda y la limitación de reuniones sociales en Baleares que las Comunidades Autónomas no pueden decretar este tipo de medidas sanitarias contra la COVID-19 que "restringen severamente derechos fundamentales" al amparo de la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública.

Según han informado fuentes jurídicas, el Alto Tribunal considera que no procede autorizar estas medidas basándose únicamente en principios de "convinencia, prudencia o precaución", entendiendo que no quedan suficientemente justificadas las restricciones acordadas.

Con esta sentencia, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo resuelve el recurso de casación planteado por la Fiscalía contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que sí avaló estas medidas del Govern balear, previstas hasta el próximo domingo, 6 de junio.

El auto del TSJIB había contado con el voto particular de dos magistradas, que consideraron injustificados el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios privados. El Tribunal ya había autorizado el 7 de mayo restricciones similares, pero no pudieron recurrirse ante el Supremo porque todavía no había entrado en vigor el decreto estatal que habilitaba esta posibilidad.