Primavera Sound, Barcelona: Uno de los mayores festivales del país anunció el pasado marzo la cancelación de su edición de 2021 por "razones de fuerza mayor" relacionadas con la pandemia de la COVID-19, como ya hizo en 2020 por la misma causa, y pospone la celebración de su vigésimo aniversario hasta 2022.

MadCool, Madrid: El festival madrileño por antonomasia, comenzó en la Caja Mágica en 2016 y, dos años después, se trasladó al 'Espacio MadCool' en IFEMA/Valdebebas. La edición de 2020 se canceló por la pandemia y este jueves ha anunciado que habrá que esperar a 2022 para su regreso.

Bilbao BBK Live: Mismas fechas que el MadCool y han sido los últimos en anunciar un secreto a voces, el pasado martes la organización reveló que no habrá festival en el Monte Cobetas de la capital vizcaína hasta 2022.

Sónar, Barcelona: El mayor evento de música electrónica de España también ha pospuesto la edición a 2022 y los organizadores confían en poder celebrar el AI and Music Festival (27 al 30 de octubre) en la capital catalana.

“We can't wait.

Unveiling the first 32 artists of Sónar Barcelona 2022.



Reserve your tickets here https://t.co/i40Nm5xWJd pic.twitter.com/t3FYIzjoZa“