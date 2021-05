Las niñas secuestradas por Boko Haram intentan rehacer sus vidas después del trauma del cautiverio

Las niñas secuestradas por Boko Haram en el noreste de Nigeria y que han logrado escapar de la organización terrorista se enfrentan solas al dolor y a los traumas físico y psicológico que han supuesto su cautiverio. Palizas, inmolaciones obligadas, matrimonios no consentidos son algunos de los terribles sucesos incluidos en los duros testimonios de las niñas que ha recogido Melissa Fung. La periodista, también víctima de un secuestro en Kabul, viaja al territorio de Boko Haram para contar cómo estas jóvenes supervivientes intentan reconstruir sus vidas, con las que comparte una dolorosa experiencia similar.

El terror sin fin de Boko Haram

Boko Haram sigue actuando en el estado de Borno, al noreste de Nigeria. Sus incursiones no dan tregua. Entran en los pueblos, matan a los hombres y secuestran a mujeres y a niñas. Las llevan al bosque Sambisa, un territorio sin ley donde el gobierno no entra.

En la última semana, el ejército nigeriano está investigando la posible muerte del líder del grupo terrorista Boko Haram, Abubakar Shekau. Según los servicios de inteligencia de Nigeria, Shekau podría haberse inmolado para evitar ser capturado por sus rivales yihadistas del Estado Islámico en África Occidental, tras duros enfrentamientos. No es la primera vez que se ha dado por muerto al líder de Boko Haram. Al menos ha ocurrido en otras cinco ocasiones antes de que el propio Shekau lo desmintiese con su reaparición sobre el terreno.

“Quieras o no te obligan a casarte. Si no te matan“

Las cifras son espeluznantes. Se estima que más de 7.000 niñas son cautivas de la organización. Su divisa son sus cuerpos con los que comercian a cambio de armas, los utilizan como terroristas suicidas y los explotan sexualmente.

Zara fue cautiva de Boko Haram con doce años y logró escapar

"Por entonces, yo no sabía que estaba embarazada, ¿cómo iba a estar embarazada si era una niña?", asegura asustada Zara, secuestrada por el grupo terrorista cuando tenía 15 años. Y sentencia: "Quieras o no te obligan a casarte. Si no te matan".