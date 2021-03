Liberadas las 279 estudiantes que permanecían secuestradas en Nigeria

Las adolescentes secuestradas el viernes pasado en un internado en Jangebe, en el noreste de Nigeria, han sido liberadas este martes a primera hora de la mañana, según ha rebelado el gobernador de la región, Bello Muhammad Matawalle.

"Me alegra anunciar la liberación de las estudiantes secuestradas de la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno de la ciudad de Jangebe", ha asegurado el mandatario a través de la red social Twitter.

“Alhamdulillah! It gladdens my heart to announce the release of the abducted students of GGSS Jangebe from captivity. This follows the scaling of several hurdles laid against our efforts. I enjoin all well-meaning Nigerians to rejoice with us as our daughters are now safe. pic.twitter.com/YKfHoUuiXP“