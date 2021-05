A su llegada a la cumbre extraordinaria, el presidente del Consejo Europeo ha subrayado que la Unión Europea dará una "reacción firme", al hablar sobre la posible aplicación de sanciones al régimen del presidente de Bielorrusia, Alexandr Luashenko.

“What happened yesterday in #Belarus is an international scandal.



It endangered the lives of civilians & threatens international security.



We will discuss different options of sanctions today at #EUCO. A strong reaction is needed. pic.twitter.com/q2MZiIJYgE“