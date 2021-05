La UE ha anunciado, por boca del alto representante para Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, que la acción "tendrá consecuencias".

"Al llevar a cabo este acto coercitivo, las autoridades bielorrusas han puesto en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación. Se debe llevar a cabo una investigación internacional sobre este incidente para determinar cualquier incumplimiento de las normas de aviación internacional", ha declarado Borrell, que ha pedido también la "liberación inmediata" de Protasevich.

"La actitud escandalosa e ilegal del régimen de Bielorrusia tendrá consecuencias - ha advertido la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en un tuit este domingo - Los responsables del secuestro de #Ryanair deben ser sancionados",

