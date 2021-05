Un centenar de españoles vive en Gaza: "Están bombardeando por todas partes, no cesan ni de día ni de noche"

Un centenar de españoles con doble nacionalidad vive actualmente en la Franja de Gaza, escenario principal de los bombardeos de Israel en respuesta a los cohetes lanzados por Hamás. Uno de ellos es Salad el Sousi, cónsul honorario de España en Gaza, que asegura que la ciudad está reducida "a escombros" y la situación actual del territorio es "terrible".



"Lo que hemos pasado ha sido lo más horrible que puede escuchar o vivir un ser humano", asegura a TVE. "Las bombas arrancan de raíz edificios de 15 pisos. Esa escena no te la puedes imaginar hasta que la ves", añade el Sousi. El Ministerio de Exteriores español ya ha activado los planes para una posible evacuación, como hizo en las tres últimas ofensivas israelíes, pero aún no hay una fecha prevista ni constancia de que nadie lo haya solicitado.



"No podemos dormir, están bombardeando por todas partes, no cesan ni de día ni de noche. Los bombardeos vienen por tierra, mar y aire", afirma. Mientras, el balance de víctimas no deja de aumentar. Desde el pasado lunes, han muerto 174 personas en Gaza y nueve en Israel por la escalada de violencia, entre ellos decenas de niños. Durante la noche de este domingo Israel ha bombardeado, además, la casa del jefe de Hamás en Gaza, Yehya Al-Sinwar, que desde 2017 dirige la política y las acciones militares del grupo terrorista, que, sin embargo, no se encontraba en su residencia.

Una salida del país "complicada" Salad el Sousi lleva viviendo 27 años en Gaza. Aunque ya ha vivido varias ofensivas en el territorio, califica esta como una de las más brutales y pide ayuda para los civiles: "No son puestos de control ni de policía, ni de Hamás. Están cogiendo pisos y torres enteras y están arrancándolas del suelo. Van bombardeando civiles, cualquier persona que se encuentre en la calle en coche o bicicleta también le da", denuncia. En uno de los edificios derruidos se encontraban las oficinas de los medios internacionales, tal y como cuenta la corresponsal de RNE en Oriente Medio, Cristina Sánchez. “La destrucción de la torre que alberga en #Gaza oficinas de medios internacionales pic.twitter.com/2WAj3RklyB“ — Cristina Sánchez (@paisesconflicto) May 15, 2021 Gaza es una "ciudad fantasma" tras "un proceso de reconstrucción perdido" en los últimos años, explica Salad el Sousi, y tiene claro que saldrá, junto con otros residentes, hacia España en cuanto se pueda. "Cuando nos digan, nosotros estaremos preparados. Ya hemos tomado la decisión de evacuarnos por lo menos para estar a salvo física y psicológicamente", dice a RNE. Hasta entonces, se mantienen a la espera, ya que reconoce que es una operación complicada al afectar a España, Israel, Jordania y Egipto. "No es tan fácil gestionar la salida en plena guerra. Hay hacer un alto el fuego de al menos 3 ó 4 horas", explica el cónsul. En el caso de conseguir irse ahora, afirma que quiere volver en el futuro para seguir trabajando por el territorio. Por el momento, sin embargo, ve difícil la paz, ya que "hay mucho odio". "La paz es convivencia y respeto. Para tenerla hay que pensar en los seres humanos y dejarse las banderas y las religiones a un lado", apunta.



