Protesta da frota artesanal contra o regulamento da UE

Os homes do mar piden que se coñeza que traballo fan para non regular en contra deles. “Descoñecen o mundo do mar, gobernan desde un despacho e coñecen o mar só de cando se bañan. Se en vez de iniciativas coma este, burradas, se reunisen co sector… A quen lle se ocurre porlle un GPS a unha mariscadora para controlar o marisco¡”, di a mariscadora Victoria Oubiña.

As mariscadoras defenden que todo o proceso actual está automatizado e controlado. “É apañar, pesar e mandar os datos. Máis específico, imposible dalo”, di outra mariscadora, Patricia Alonso.

