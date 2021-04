La flota del Cantábrico, en parada técnica por el tamaño del bocarte

Tan solo hace una semana las capturas de los cerqueros cántabros llegaban al 30 % de las 26.500 toneladas de cuota de bocarte disponible este año. La costera iba bien, porque el tamaño de los peces llegaba a los 30 “granos” (unidades) por kilo, pero el lunes entraban en la lonja de Santoña 200 toneladas de un cardumen muy abundante, aunque de un tamaño reducido: entre 50 y 60 granos el kilo, alevines cuya pesca lleva a agotar los bancos y que en lonja se venden a precios muy bajos.

Las conserveras no pueden trabajar con esos tamaños, porque no sirven para elaborar anchoa. “Eso no lo quieren ni las pescaderías”, asegura uno de los tripulantes del “Nuevo María”, que se ocupa a esta hora de la tarde en arreglar las redes y reparar algunos desconchados en las amuras. "Es mejor que esperemos unos días a ver si se recupera la especie antes que seguir pescando esto, que no sirve para nada”. El Presidente de la Cofradía de Pescadores de Santoña y de las de Cantabria, Miguel Fernández, tiene una opinión similar:” Nosotros entendemos que no podemos tampoco esquilmar el Cantábrico así porque sí, por eso hemos decidido parar”.

Todos los barcos que salen a bocarte están amarrados, y no sólo en los puertos cántabros. Es una decisión que ha unido a las cofradías del País Vasco, Galicia y Asturias, aunque hasta el viernes seguirán intercambiando impresiones para decidir lo que harán a partir de la próxima semana:” Hay posturas favorables a poner más banderas, es decir, no ir cinco días a la mar, sino cuatro o tres, o bajar cupos…estamos expectantes en ese sentido”, apunta Fernández.



La Asociación de Fabricantes de Conservas de Pescado de Cantabria (Consesa) pidió a los pescadores al inicio de la costera que proporcionasen a la industria local capturas de un tamaño “adecuado” para la elaboración de la anchoa, lo que , apuntaron, repercutirá en unos precios “más justos” y en un “mayor beneficio social” para la comarca y el empleo en un año “tan duro” como el 2021.