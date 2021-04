Hablar de náutica evoca a ese ocio o deporte elitista al alcance de muy pocos, pero en los puertos deportivos de la mayoría de las ciudades colindantes al mar son los pequeños botes de hasta 8 metros de eslora los que abundan. Viejos, nuevos, de segunda mano o de primera adquisición hay una variedad infinita allá por donde uno echa la vista. En Cantabria los principales puertos deportivos como ‘Marina de Santander’ ubicado en el Puerto de Raos o incluso el paseo marítimo de Santander están repletos de pequeñas embarcaciones.

Hoy en día, en plena vorágine pandémica son muchos los que buscan una alternativa de ocio seguro que salvaguarde nuestro tiempo libre independientemente de las restricciones que nos impongan. Apenas hay atraques libres en los puertos y eso no siempre está ligado a un auge masivo de la venta de embarcaciones sino a que muchos usuarios de antes tenían una embarcación en otro puerto de otra ciudad distinta a su lugar de residencia habitual y han decidido atracar su ocio seguro en puerto cercano.

“Hay mucho interés y demanda de pequeñas embarcaciones, pero apenas podemos cumplir con todos los pedidos que nos demandan porque las entregas están embargadas hasta 2022” nos explica Gabriela Cruz, gerente de ‘Náutica Cruz Marina’ una importante empresa de venta de embarcaciones ubicada en el Polígono de Raos, Camargo.

“La crisis sanitaria y económica también afecta a este sector y muchas empresas que elaboran piezas para la fabricación de embarcaciones o incluso algunos astilleros han entrado en ERTE y su producción se ha visto limitada. Es por este motivo por el que no podemos atender toda la demanda” explica Gabi. Precisamente esta tarde de abril echa junto a Isma un bote al agua. Su dueño -que por discreción no ha querido participar en este reportaje- acude con su familia a recoger su nuevo “juguete”. Están felices porque es su primera embarcación y en una familia formadas por adultos con niños es una opción segura de cara al buen tiempo. Esperan pacientemente en el atraque a que Gabi e Isma, una vez que echaron el bote al agua, aparezcan para atracarlo. “Es habitual hacerlo así porque hay que probarlo, nunca ha estado en el agua por lo que aprovechamos para dar una pequeña vuelta con él y ver que está todo correcto” añade Gabi.

Canal de Suez

César González, gerente de ‘Náutica Pedreña’ además aprovecha para añadir a las afirmaciones de Gabi el daño que ha hecho lo sucedido recientemente en el Canal de Suez. “Nos ha supuesto mucho retraso en la entrega de embarcaciones porque todos nuestros motores al ser Yamaha proceden por el Canal de Suez desde Japón.

“Está habiendo mayor demanda, sin ser nada espectacular pero mayor demanda de estas embarcaciones a pesar de que el precio de algunas ha aumentado. Aun así, hay embarcaciones que uno puede adquirir por 5.000, 6.000 o 10.000 euros. Esas embarcaciones son pequeñas, de unos 5 metros de eslora y el mantenimiento y el atraque salen relativamente económico” añade César González.

Sergio López es director del Club Náutico Santander. Ubicado en Raos también se dedica al alquiler de estas embarcaciones. “Hay nuevos modelos de gestión hoy en día y quien quiere disfrutar de la náutica ya no está obligado a comprarse un bote. Nosotros por una cuota fija, como si se tratase de un gimnasio, una persona puede disponer de estas embarcaciones que nosotros mantenemos, pagamos atraque y revisiones”.

Andrés es usuario de Club Náutico Santander y asegura que si no fuese por este servicio no podría permitirse tener una embarcación. “Hoy en día, el poder coger un barco, venir hasta el Puntal, disfrutar del día, traerse la comida y pasar el tiempo al aire libre con tu familia o con tus contactos más cercanos no tiene precio”.

En Cantabria, los gerentes de estas náuticas, aseguran que a pesar de todo no se puede hablar de un boom en el interés por la náutica y que las matriculaciones de embarcaciones han bajado un 11% pero que les está yendo mucho mejor de lo que decían las previsiones que ellos se habían hecho. En este sector seguir vendiendo y que haya un interés en plena crisis económica son buenas noticias.