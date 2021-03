Las residencias de Cantabria recuperan la tranquilidad

“Ya no tenemos miedo y no estamos pensando en el virus constantemente. Lo que más ha cambiado es la actitud de los trabajadores de los centros” explica Encarna Otero Álvarez, subdirectora de la residencia ‘Virgen de Valencia’ ubicada en Puente Arce.



La vacunación no garantiza no contagiarse, pero reduce al máximo la probabilidad de complicaciones e incluso la muerte. Eso ha permitido que, en las residencias de Cantabria, cuando se cumple un mes prácticamente de la finalización de la inoculación de la segunda dosis se respire otro ambiente. “Seguimos manteniendo los grupos burbuja como podéis ver, y hay zonas que aún no hemos recuperado como la sala de fisioterapia. Los terapeutas siguen trabajando con los mayores en el pasillo” explica Encarna Otero. Aun así, ya no tenemos miedo al virus y eso nos ha permitido que los mayores dentro del centro recuperen la mayor normalidad posible.

“Estuvimos más de un mes sin salir de la habitación, pero no lo recuerdo como algo dramático“

Respecto a las salidas de los mayores de las residencias está permitido desde finales de mayo. Cada residencia impuso su propio protocolo, también en función de los casos positivos registrados en los centros. “Ahora es cuando realmente están empezando a salir a la calle, cuando sus familias se están empezando a atrever a sacarlos del centro y eso ha sido gracias a la vacuna porque las salidas estaban permitidas desde mayo”.