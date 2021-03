CEOE Cantabria califica de "insuficientes y sin criterio" las ayudas del Gobierno

Insuficientes, van a llegar muy tarde, y se reparten sin criterio. Esta es la valoración del presidente de Ceoe-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, respecto a las ayudas del Gobierno central a las empresas. En el programa Encuentros de RNE, Conde ha señalado también que la mayoría de los proyectos presentados por el Gobierno de Cantabria a los fondos europeos, no son de futuro, como exige la Unión Europea.

Los empresarios dicen estar enrabietados como consecuencia de su situación actual. Conde tira de datos para argumentar las críticas a las ayudas de Madrid. “Hay 11.000 millones para las empresas. Las comunidades van a recibir 7.000 millones y los empresarios no estamos de acuerdo en cómo se plantean esas ayudas. La primera, porque los fondos son insuficientes a todas luces. Las empresas han perdido 280.000 millones, por lo cual 11.000 millones son apenas el cinco por ciento de esa cantidad”

“Habrá empresas que van a recibir ese dinero en septiembre, y no van a poder aguantar“

Los empresarios cántabros se quejan también de que van a llegar demasiado tarde. “Se dice que va a llegar a finales de abril, para gestionarlo las comunidades autónomas emplearán como mínimo, un par de meses o tres, con lo cual habrá empresas que van a recibir ese dinero en septiembre. No van a aguantar”, asegura el presidente de la patronal.



También hay críticas en cuanto a los criterios de adjudicación de los fondos. “Se hace la distribución en base a unos cenaes, lo cual no tiene sentido. En países europeos se está haciendo en función de la reducción de la facturación. Aquí se incluyen noventa y pico cenaes, cuando hay más de quinientos. Un ejemplo muy claro: hay queserías en Cantabria que están facturando un 80 por ciento menos que el año anterior a causa de la pandemia. Pues bien, las queserías no están incluidas”, señala Enrique Conde.



El “maná” europeo

Los fondos europeos destinados a promover la recuperación de las empresas están omnipresentes en las declaraciones de políticos de todas las administraciones. Parecen una suerte de “maná” que va a resolver todos los problemas. Sin embargo, el enfoque está equivocado a juicio de Enrique Conde. “Tal vez sean más “maná”, al margen del Fondo de Reconstrucción y de Resiliencia, otros planes que hay ahora mismo en Europa para los próximos seis años, que acumulan casi dos billones de euros, y que es donde tendríamos que focalizarnos. ¿Y cual es la mejor forma de hacerlo?, pues presentar proyectos con sentido, de futuro, atrevidos, y no apostar por empresas del pasado sin sentido, que en un mercado de competencia no van a poder sostenerse”.



En esta línea, el presidente de Ceoe en Cantabria señala que los proyectos del Gobierno Regional para acceder a esos fondos europeos no satisfacen a los empresarios. “Bruselas apuesta por la colaboración público-privada, en Madrid se está diciendo lo mismo, y aquí hay empresas que han planteado proyectos interesantes. Sin embargo, el primer listado que se envió a Madrid por parte del Gobierno Regional no ha generado un gran optimismo entre los empresarios, porque estaba lleno de proyectos que no son de futuro. Son proyectos que tienen que ir en los presupuestos generales de Cantabria. Son necesidades que tiene la región, pero para eso, insisto, están los presupuestos generales”.

El presidente de la patronal señala la digitalización como una necesidad imperiosa de las empresas cántabras, un campo en el que afirma, estamos totalmente en fuera de juego y llegamos muy tarde.