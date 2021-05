COVID España, hoy | La Unión Europea se abre a "debatir" la liberación de las patentes

08:45

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en RNE: "El Gobierno ha dado una patada hacia delante, ha pasado la pelota al tejado del Supremo, no ha sido capaz de aprobar un decreto [..] este Gobierno no tiene ni idea de lo que gestionar y al final los problemas se los pasa a las comunidades autónomas, y al final dependeremos de la justicia [..] para aprobar o no un toque de queda".