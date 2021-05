El Defensor del Pueblo exige revisar el modelo de residencias de mayores y más inversión en el sistema sanitario (en especial en atención primaria), para evitar otra "tragedia" como la ocurrida con la pandemia del coronavirus.

En su informe anual correspondiente a 2020, y presentado este jueves en las Cortes, Francisco Fernández Marugán recoge las conclusiones de la institución en un año marcado por la pandemia. Propone también establecer precios máximos para las pruebas PCR en clínicas privadas y alerta de que la crisis sanitaria ha lastrado la labor de "ascensor social" de la educación.

Igualmente, reclama protocolos de derivación a los hospitales basados en criterios clínicos e individualizados y no en restricciones genéricas, como ocurrió en Madrid ; y garantizar la atención en la propia residencia a los pacientes más frágiles. "Es lo ético y exigible", añade.

" La próxima emergencia sanitaria , o situación de catástrofe, no puede llegar sin haber diseñado y puesto en marcha un sistema de prevención y respuesta más eficaz, coordinado y jurídicamente adecuado", advierte Fernández Marugán.

“La próxima emergencia sanitaria, o situación de catástrofe, no puede llegar sin haber diseñado y puesto en marcha un sistema de prevención y respuesta más eficaz“

Para el Defensor, la pandemia no ha hecho más que acentuar las carencias y fragilidades del Sistema Nacional de Salud , de las que todas las administraciones eran conscientes desde "hace mucho tiempo", si bien "ninguna afrontó con la previsión, planificación e inversión suficientes".

Precios máximos a las PCR

En su informe anual, Fernández Marugán también propone que el Ministerio de Sanidad establezca un precio máximo para las pruebas diagnósticas del coronavirus en laboratorios privados, que tienen un coste de entre 100 y 130 euros de media.

Los tests PCR son, según el Defensor, "fundamentales para controlar la pandemia", pero muchas personas no pueden acceder "con los riesgos consiguientes" que supone en contactos estrechos, convivientes, empresas y actividades de riesgos o en caso de viaje.

El Informe califica de "insuficiente" que el Ministerio de Sanidad alegue que no puede fijar un precio máximo para los kits de pruebas de PCR por no ser "productos de venta al público, sino estar dirigidos a profesionales", al entender que "no responde al planteamiento amplio realizado por la Institución".