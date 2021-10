Test COVID: últimos datos de pruebas y positividad en España

La realización de pruebas diagnósticas para detectar la COVID-19 es fundamental para que las comunidades autónomas puedan tomar decisiones y frenar el avance de la enfermedad. Las principales son las PCR -reacción en cadena de la polimerasa- y los test rápidos de antígenos, aunque también se han practicado test de anticuerpos y otro tipo de ensayos a lo largo de la pandemia.

El 29 de junio, el Ministerio de Sanidad comenzó a publicar datos abiertos del número de pruebas realizadas desde el 15 de marzo de 2020, aunque incluye únicamente información de las PCR y antigénicas. Hasta entonces, el organismo actualizaba semanalmente un documento donde figuraba información de cuatro tipos de test, con parte de la información consolidada y otra provisional.

A la hora de determinar la evolución de la pandemia es fundamental la positividad, es decir, el porcentaje de personas que han dado positivo entre todas a las que se les ha practicado una prueba. Según la Organización Mundial de la Salud, un territorio mantiene la situación bajo control cuando este indicador se sitúa por debajo del 5 %. En España, el Gobierno se comprometió a dejarlo por debajo del 4 % y, desde mediados de septiembre, se encuentra ya por debajo de ese umbral.

Esta tasa, expresada habitualmente positivos por cada 1.000 habitantes, ha llegado a alcanzar el 15 %. Es una métrica sensible a la situación epidemiológica: por lo general, a más casos, más test realizados. Sin embargo, también entran en juego otras circunstancias, como la realización de cribados masivos o de test aleatorios en algunas zonas. En ambas situaciones, el número de ensayos crecerá, pero no necesariamente la positividad, de ahí que esos muestreos deban tener como objetivo cortar las cadenas de transmisión y no subestimar las cifras de contagios reales.

En la siguiente tabla puedes ver el número de pruebas diagnósticas practicadas en la última semana en España y la evolución de la positividad en cada provincia: