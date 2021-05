El gabinete técnico del área de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha criticado este jueves la decisión del Gobierno de que sea este tribunal el que tenga la última palabra sobre las restricciones de las comunidades una vez decaiga el estado de alarma. En un comunicado al que ha tenido acceso RTVE, los técnicos cuestionan varios aspectos de este decreto. Alertan de que el texto aprobado esta semana va contra la jurisprudencia vigente, según la cual los autos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre las medidas contra el coronavirus no se podían recurrir en casación.

También critican que el plazo que plantea el real decreto, de máximo cinco días hábiles para resolver el recurso, es de difícil cumplimiento. "Si, como es de temer, se multiplica la litigiosidad en esta materia, resultará muy problemático resolver los recursos en tan breve plazo", aseguran en el comunicado, ya que prevén una probable llegada simultánea de múltiples recursos provenientes de varios tribunales.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado martes que con el recurso al Supremo, este dictaría la última palabra en "tiempo récord", en caso de que los tribunales superiores de justicia tumben alguna medida restrictiva, de forma que "nos ofrezca seguridad jurídica e igualdad en la capacidad de proteger a todos".

De esa manera, se adoptaba un procedimiento urgente cuando el plazo normal por parte del Alto Tribunal para resolver este tipo de recursos puede llegar a ser de cinco meses. Pero los técnicos recuerdan que esto se podría alargar, ya que es necesario dar traslado para posibles alegaciones a la parte interesada. Por ejemplo, si la Fiscalía recurre una medida de una comunidad autónoma, el tribunal debe dar traslado de este recurso a dicha comunidad, lo que retrasaría los plazos.

Critican la falta de claridad y detalle del decreto

En el texto, los técnicos no entran en la constitucionalidad del decreto o si es adecuado o no para regular algo que afecta a derechos fundamentales, pero cuestionan aspectos formales del mismo. Por ejemplo, se preguntan qué forma ha de tener la resolución final del Supremo una vez resuelva los recursos -si es un acto o una sentencia- y advierten de, en contra de la pretensión del Gobierno de que estas resoluciones "fijen doctrina", esto "puede no ocurrir" si el recurso finalmente no se admite.

La sentencia "puede decir que el recurso carece de interés casacional y que por tanto es inadmisible", lo que impediría fijar doctrina. En otras especificaciones técnicas, critican que hay terminología ambigua, confusa y equívoca en el decreto.